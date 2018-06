Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","id":"20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15809288-8a3a-468d-ba83-23a8c86e7e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","timestamp":"2018. június. 07. 11:21","title":"Hivatalos kedvcsináló fotó: ilyen lesz a titokzatos, akár kormány nélküli Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot költöttek a határon túli boltokban. Most viszont fordul a kocka, reménykedhetnek a hazai vállalkozások.","shortLead":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot...","id":"20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d06bf0-9a40-451a-95a7-6d03e1fc44d0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","timestamp":"2018. június. 08. 10:56","title":"Elképesztő összegeket hagytak külföldön a magyar bevásárlóturisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","shortLead":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","id":"20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc86080-2cc2-4216-99c1-80a1d5cd5757","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","timestamp":"2018. június. 07. 11:31","title":"Kásler Miklós a legjobban kereső miniszter, kiderült, mennyit adózik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt gyűjtsenek. Utánajártunk a műfaj legfontosabb jellemzőinek, és megnéztük, milyen területeken hasznosítható a geekek maratonjából kifejlődött ötletgyár.","shortLead":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt...","id":"20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d71d6a5-0d2f-4e7e-adb1-03dcfdac1b18","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","timestamp":"2018. június. 07. 07:34","title":"Madárvédelemtől a jövő energiájáig: hackathonok hoznak friss szemléletet a nagyvállalati gondolkodásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány csütörtökön ismertetett javaslatcsomagja szerint Nagy-Britannia \"korlátozott ideig\" még tartaná magát az Európai Unió vámuniójának szabályrendszeréhez abban az esetben, ha az EU-tagság megszűnése utáni átmeneti időszak végéig nem sikerülne végleges megállapodást elérni a kétoldalú kereskedelem vámszabályozásáról.","shortLead":"A brit kormány csütörtökön ismertetett javaslatcsomagja szerint Nagy-Britannia \"korlátozott ideig\" még tartaná magát...","id":"20180607_Brexit_akar_2021_vegeig_is_eltarthat_az_atmeneti_idoszak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9a2ae7-b03e-475a-8468-c59940025e51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Brexit_akar_2021_vegeig_is_eltarthat_az_atmeneti_idoszak","timestamp":"2018. június. 07. 20:39","title":"Brexit: akár 2021 végéig is eltarthat az átmeneti időszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437439e-392c-4ce4-b3b6-72882ffc62dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint még korai véleményeznie a törvényjavaslatot. Videó.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint még korai véleményeznie a törvényjavaslatot. Videó.","id":"20180607_Ader_a_Stop_Sorosrol_neki_meg_nem_osztottak_lapot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9437439e-392c-4ce4-b3b6-72882ffc62dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aefc40c-af23-438e-8941-50e5c46b76ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Ader_a_Stop_Sorosrol_neki_meg_nem_osztottak_lapot","timestamp":"2018. június. 07. 09:47","title":"Áder a Stop Sorosról: neki még nem osztottak lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2878fe-03c7-46d1-8d85-6015962fd108","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fujitsu az izraeli IntSights céggel együttműködve érné el, hogy ne érje meg ellopott információkat árulni a net sötétebb részén.","shortLead":"A Fujitsu az izraeli IntSights céggel együttműködve érné el, hogy ne érje meg ellopott információkat árulni a net...","id":"20180608_fujitsu_intsights_kezdemenyezes_a_sotet_web_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c2878fe-03c7-46d1-8d85-6015962fd108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5531d18-5263-479d-b6a0-22d8ba237013","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_fujitsu_intsights_kezdemenyezes_a_sotet_web_ellen","timestamp":"2018. június. 08. 13:03","title":"Nem rossz: így nulláznák le a sötét weben önről árult személyes információk értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ae8a4d-6e4d-408b-a150-4d6005a96ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf7544f-f780-4464-8886-167b923ffe46","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Figyelo_Oruljunk_annak_hogy_van_egy_katolikus_buzink","timestamp":"2018. június. 07. 10:47","title":"Figyelő: \"Örüljünk annak, hogy van egy katolikus buzink\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]