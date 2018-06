Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A fakidőlések és vízátfolyások miatt több helyen is korlátozni kellett a forgalmat. ","shortLead":"A fakidőlések és vízátfolyások miatt több helyen is korlátozni kellett a forgalmat. ","id":"20180609_Tobb_utszakaszon_is_nehezebb_most_a_kozlekedes_az_ejszakai_vihar_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea5399-fd44-4f2a-a754-f614b6d88614","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180609_Tobb_utszakaszon_is_nehezebb_most_a_kozlekedes_az_ejszakai_vihar_miatt","timestamp":"2018. június. 09. 08:39","title":"Több útszakaszon is nehezebb most a közlekedés az éjszakai vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5f11d8-ce64-4fc7-8b10-1bbe5ecb4952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo tévé műsorában a kormányközeli Figyelő és a pestisrácok.hu munkatársai, valamint Boros Bánk Levente, egykori kisgazda képviselőjelölt viccelődtek a mostanság megszűnt jobboldali lapokon. ","shortLead":"Az Echo tévé műsorában a kormányközeli Figyelő és a pestisrácok.hu munkatársai, valamint Boros Bánk Levente, egykori...","id":"20180609_Ungar_Peter_kiakadt_uzent_a_fideszes_berirnokoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f5f11d8-ce64-4fc7-8b10-1bbe5ecb4952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e78167a-5940-489c-bf49-617b84914266","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ungar_Peter_kiakadt_uzent_a_fideszes_berirnokoknak","timestamp":"2018. június. 09. 09:20","title":"Ungár Péter kiakadt, üzent a fideszes bérírnokoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275f3614-33bf-4330-8a84-3bbd34b4f9fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sofőr halt meg pénteken a Csávoly külterületén történt balesetben.","shortLead":"Két sofőr halt meg pénteken a Csávoly külterületén történt balesetben.","id":"20180609_csavoly_baja_halalos_baleset_55_os_fout","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275f3614-33bf-4330-8a84-3bbd34b4f9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c6eca4-6acd-478e-b556-f2a1666373fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_csavoly_baja_halalos_baleset_55_os_fout","timestamp":"2018. június. 09. 10:21","title":"Szomorú fotók jöttek a csávolyi halálos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Az 1994-es bolgár fociválogatott németek feletti győzelme nagy szerepet játszott abban, hogy Szálinger Balázs elindult a költői pályán. Ő meg Bödőcs Tibort vette rá a prózaírásra. HVG-portré.","shortLead":"Az 1994-es bolgár fociválogatott németek feletti győzelme nagy szerepet játszott abban, hogy Szálinger Balázs elindult...","id":"20180608_szalinger_balazs_hvg_portre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edefe32-91e2-44f8-a564-fcfe8d82dbde","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_szalinger_balazs_hvg_portre","timestamp":"2018. június. 09. 20:00","title":"\"Addig jó, amíg mindkét oldalon azt gondolják, hogy a másikhoz tartozom!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegedtől tíz kilométerre, Sándorfalva mellett állították meg a medvét. A Szegedi Vadaspark igazgatója altatta el ideiglenesen, mert a kisváros felé vette az irányt a kóbor medve.","shortLead":"Szegedtől tíz kilométerre, Sándorfalva mellett állították meg a medvét. A Szegedi Vadaspark igazgatója altatta el...","id":"20180609_Veget_ert_a_maci_utja_elaltattak_Sandorfalvanal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902f72e6-141f-483b-8ef4-e1a1b055b3a7","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Veget_ert_a_maci_utja_elaltattak_Sandorfalvanal","timestamp":"2018. június. 09. 06:50","title":"Véget ért a maci útja, elkábították Sándorfalvánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a351c-7352-433a-b688-422684423d96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig csak meg kellett volna kérdezni Tállai Andrást, ő hogy csinálta.","shortLead":"Pedig csak meg kellett volna kérdezni Tállai Andrást, ő hogy csinálta.","id":"20180608_Ne_szegyellje_magat_Varga_Mihaly_sem_tudta_jol_kitolteni_az_adopapirjait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a351c-7352-433a-b688-422684423d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbecfbf-bd5a-425e-8072-d41cf29c0eb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ne_szegyellje_magat_Varga_Mihaly_sem_tudta_jol_kitolteni_az_adopapirjait","timestamp":"2018. június. 08. 14:44","title":"Ne szégyellje magát, Varga Mihály sem tudta jól kitölteni az adópapírjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa54a5f-d2cd-49e8-b482-59a10dbf2a2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jégkrémhiányra kell számítani egész Európában a felmelegedés hatására megugró kereslet és a munkaerőhiány miatt – közölte az InfoRádióval a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára.","shortLead":"Jégkrémhiányra kell számítani egész Európában a felmelegedés hatására megugró kereslet és a munkaerőhiány miatt –...","id":"20180609_Szereti_a_jegkremet_Van_egy_rossz_hirunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa54a5f-d2cd-49e8-b482-59a10dbf2a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6005cb5-23b4-4305-9b23-014fbb56c60e","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Szereti_a_jegkremet_Van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2018. június. 09. 17:27","title":"Szereti a jégkrémet? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon illették a minap felesküdött új olasz kormányfőt, Giuseppe Contét. HVG-kontúr.","shortLead":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon...","id":"201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d9217e-9b47-4b55-902b-bc9b59d50cb5","keywords":null,"link":"/vilag/201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","timestamp":"2018. június. 09. 09:30","title":"\"Az olasz nép ügyvédje\" lesz, ígéri a zöldfülű olasz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]