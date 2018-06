Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mohamed Szalah a Csecsen Köztársaság elnökével, Ramzan Kadirovval találkozott. ","shortLead":"Mohamed Szalah a Csecsen Köztársaság elnökével, Ramzan Kadirovval találkozott. ","id":"20180611_mohamed_szalah_ramzan_kadirov_talalkozo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e27749-382e-4d6e-a4c5-08e7e448d453","keywords":null,"link":"/sport/20180611_mohamed_szalah_ramzan_kadirov_talalkozo","timestamp":"2018. június. 11. 11:06","title":"Az egyiptomiak sztárja a csecsen vezetővel mutatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110808f7-cf8c-4ba5-be3d-e2704c1e91cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hagyományainkat meg kell védeni a modern deviációkkal szemben – írja honlapján a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom.","shortLead":"A hagyományainkat meg kell védeni a modern deviációkkal szemben – írja honlapján a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági...","id":"20180611_Magyar_ellenallasra_szolitottak_fel_szelsojobbos_szervezetek_a_Pride_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=110808f7-cf8c-4ba5-be3d-e2704c1e91cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f45b5f-b108-42f7-8c04-1b6543ece422","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Magyar_ellenallasra_szolitottak_fel_szelsojobbos_szervezetek_a_Pride_ellen","timestamp":"2018. június. 11. 16:07","title":"„Magyar ellenállásra” szólítottak fel szélsőjobbos szervezetek a Pride ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai újdonságai az Egyesült Államok Postai Szolgálata (US Postal Service, USPS) által kibocsátott jégkrémes, illatos bélyegek.","shortLead":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai...","id":"20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314f6d32-fed8-4462-8dcc-9f2f6240accb","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","timestamp":"2018. június. 11. 16:20","title":"Örökre fagyasztott élvezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180611_A_COF_jol_megkutatta_hogy_nincs_baj_Magyarorszagon_civilugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163b076e-1a0f-41fc-91a7-251a6f0f4496","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_A_COF_jol_megkutatta_hogy_nincs_baj_Magyarorszagon_civilugyben","timestamp":"2018. június. 11. 10:44","title":"A CÖF jól megkutatta, hogy nincs baj Magyarországon civilügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz, szakértőként.","shortLead":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz...","id":"20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919c433d-e711-43d0-bee6-4422e9a9ce15","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","timestamp":"2018. június. 11. 14:42","title":"Fabregas mégis megy a világbajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a485376-2729-49d1-b2fc-f47f73599528","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az énmárka egyenlő azzal, amit mások mondanak rólunk, amikor kilépünk a szobából – legalábbis Jeff Bezos, az Amazon alapítója szerint. Cikkünkben három online megmondóembert kérdezünk meg arról, hogyan építik saját brandjüket az online világban.","shortLead":"Az énmárka egyenlő azzal, amit mások mondanak rólunk, amikor kilépünk a szobából – legalábbis Jeff Bezos, az Amazon...","id":"20180610_Hogyan_epitsunk_szemelyes_markat_a_neten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a485376-2729-49d1-b2fc-f47f73599528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166cd884-5049-4cf8-ab22-8d4c4008f2a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180610_Hogyan_epitsunk_szemelyes_markat_a_neten","timestamp":"2018. június. 10. 19:15","title":"Hogyan építsünk személyes márkát a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12f9033-5cb3-45b7-8017-f118f5b77e3d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bertrand Cantat börtönben ült barátnője, Marie Trintignant színésznő halála miatt. Néha felesége, Rády Krisztina 2010-ben öngyilkos lett, és halála ügyében Bordeaux ügyészsége múlt héten vizsgálatot indított egy feminista ügyvéd feljelentése alapján. Cantat koncertjein is voltak feministák és az énekes visszatérése ellen tüntettek.","shortLead":"Bertrand Cantat börtönben ült barátnője, Marie Trintignant színésznő halála miatt. Néha felesége, Rády Krisztina...","id":"20180611_rady_krisztina_eroszakos_rocker_ferje_inkabb_lemondta_az_utolso_koncertjeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12f9033-5cb3-45b7-8017-f118f5b77e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9837ee08-151e-40a9-acf1-bb7a54e0defd","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_rady_krisztina_eroszakos_rocker_ferje_inkabb_lemondta_az_utolso_koncertjeit","timestamp":"2018. június. 11. 19:57","title":"Rády Krisztina erőszakos rocker férje inkább lemondta az utolsó koncertjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit University College London szakemberei egy új rendszernek köszönhetően nemcsak karbantartanák a város útjait, de a kátyúk kialakulását is megelőzhetnék.","shortLead":"A brit University College London szakemberei egy új rendszernek köszönhetően nemcsak karbantartanák a város útjait, de...","id":"20180612_katyuzas_katyus_uttest_dron_3d_nyomtatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd2b1e-1105-45e2-b49d-19d753948b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_katyuzas_katyus_uttest_dron_3d_nyomtatas","timestamp":"2018. június. 12. 16:26","title":"1 perc alatt kijavítja az úthibát, és nem okoz fennakadást a britek új módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]