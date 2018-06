Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6e8cd2e-1a90-401c-b0f9-c62d8232ca8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jöhetnek a drónok az Országos Mentőszolgálathoz. Ezek gyorsabban a helyszínre érkezhetnek ugyanis, mint egy mentőautó.","shortLead":"Jöhetnek a drónok az Országos Mentőszolgálathoz. Ezek gyorsabban a helyszínre érkezhetnek ugyanis, mint egy mentőautó.","id":"20180612_dron_hozna_itthon_a_defibrillatort_ha_baj_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e8cd2e-1a90-401c-b0f9-c62d8232ca8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d8b936-bb2e-4374-b806-ac0c56c88256","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_dron_hozna_itthon_a_defibrillatort_ha_baj_van","timestamp":"2018. június. 12. 18:22","title":"Drón hozná itthon a defibrillátort, ha baj van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb lehetőséget kínál a közösségi oldalon megélt emlékeinek visszanézésére a Facebook. A Memories néven készült újdonság mobilon és asztali böngészőből is elérhető.","shortLead":"Újabb lehetőséget kínál a közösségi oldalon megélt emlékeinek visszanézésére a Facebook. A Memories néven készült...","id":"20180612_facebook_memories_emlekek_ezen_a_napon_funkcio_cambridge_analytica_adatgyujtes_mobilgyartok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef4e96-0cda-4a9f-938c-94cfd2906798","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_facebook_memories_emlekek_ezen_a_napon_funkcio_cambridge_analytica_adatgyujtes_mobilgyartok","timestamp":"2018. június. 12. 11:03","title":"Imádni fogja a Facebook új oldalát: itt várják a személyes emlékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége a térnyerésnek.","shortLead":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége...","id":"20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd70f22-2047-4fd4-976a-bb66248a9edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","timestamp":"2018. június. 13. 08:21","title":"Nem kérdés, mindent letarolnak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A NER tipikus megoldása az általa gerjesztett problémákra, hogy egyrészt letagadja, másrészt betiltja őket. Vélemény.","shortLead":"A NER tipikus megoldása az általa gerjesztett problémákra, hogy egyrészt letagadja, másrészt betiltja őket. Vélemény.","id":"20180613_Balavany_Most_epp_a_hajlektalanokat_gyuloli_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7ada4a-145b-4a76-acdb-7739d478d8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Balavany_Most_epp_a_hajlektalanokat_gyuloli_a_kormany","timestamp":"2018. június. 13. 14:27","title":"Balavány: Most épp a hajléktalanokat gyűlöli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","shortLead":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","id":"20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7af459-f8a0-44a5-b4ef-8eca88bd5183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","timestamp":"2018. június. 12. 11:20","title":"Durván gyengül a forint, meg sem áll a mélypontig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfi alig két héttel szabadulása után betört egy idős nőhöz, ellopta értékeit, és olyan súlyosan bántalmazta, hogy belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Az 51 éves férfi alig két héttel szabadulása után betört egy idős nőhöz, ellopta értékeit, és olyan súlyosan...","id":"20180612_Alig_szabadult_a_bortonbol_maris_gyilkolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d90bce-545b-4005-b2f4-38ea6b89a5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Alig_szabadult_a_bortonbol_maris_gyilkolt","timestamp":"2018. június. 12. 11:42","title":"Alig szabadult a börtönből, máris gyilkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","shortLead":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","id":"20180613_automoso_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3fe5e-23ba-4c74-9b21-807cd194e98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_automoso_baleset","timestamp":"2018. június. 13. 13:21","title":"Videó: Szegény autós addig ügyeskedett, amíg az egész kocsimosót lerombolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak öt ország van az EU-ban, ahol rosszabb a helyzet, mint itt.","shortLead":"Csak öt ország van az EU-ban, ahol rosszabb a helyzet, mint itt.","id":"20180612_A_magyarok_40_szazaleka_tulzsufolt_lakasban_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71882c2-0ac1-4619-8ded-3b15b3a246fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_A_magyarok_40_szazaleka_tulzsufolt_lakasban_el","timestamp":"2018. június. 12. 12:23","title":"A magyarok 40 százaléka túlzsúfolt lakásban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]