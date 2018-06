Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak hatni az üzemanyagárak alakulására.","shortLead":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak...","id":"20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dfcc14-810f-4fa1-923a-8e8371f6f646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","timestamp":"2018. június. 12. 12:36","title":"Tállai: A kormánynak nincs ráhatása az üzemanyagárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ccc17e-4a38-4b40-9595-582a5ca2d3f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tűzoltók a helyszínen vannak, és megkezdték az oltást a Frangepán utca 46. szám alatti raktárnál.","shortLead":"A tűzoltók a helyszínen vannak, és megkezdték az oltást a Frangepán utca 46. szám alatti raktárnál.","id":"20180613_Muszaki_szerviz_langol_a_Frangepan_utcaban__VIDEO","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28ccc17e-4a38-4b40-9595-582a5ca2d3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f759d3e-7797-4cee-949b-468c6b02927b","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Muszaki_szerviz_langol_a_Frangepan_utcaban__VIDEO","timestamp":"2018. június. 13. 10:23","title":"Óriási a füst a Frangepán utcában, műszaki raktár lángol - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","shortLead":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","id":"20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4310bc-fd80-4945-a6b8-305154893dac","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","timestamp":"2018. június. 12. 15:35","title":"Csalódott a prágai szobrász, Tamás apostolba rejtette az üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google néhány héten belül mindenkinél átpöccinti majd a kapcsolót, így csak a ráncfelvarráson átesett és új funkciókkal ellátott Gmailt lehet majd elérni.","shortLead":"A Google néhány héten belül mindenkinél átpöccinti majd a kapcsolót, így csak a ráncfelvarráson átesett és új...","id":"20180612_gmail_rancfelvarras_uj_dizajn_bekapcsolasa_mikor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712cfa9e-63db-4ce4-b78f-1e097532e641","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_gmail_rancfelvarras_uj_dizajn_bekapcsolasa_mikor","timestamp":"2018. június. 12. 08:03","title":"Búcsúzzon el a régi Gmailtől, hamarosan végleg megváltozik a kinézete – és sok új funkciót is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44179907-a147-4a32-8a06-4203294612ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Szerda délután az ország délnyugati határában lehet felhőszakadásra, zivatarra számítani, de később az ország egész területére kiterjedhetnek a viharok. Csütörtökön sok eső eshet.","shortLead":"Szerda délután az ország délnyugati határában lehet felhőszakadásra, zivatarra számítani, de később az ország egész...","id":"20180613_Szerda_delutan_is_szamithat_zivatarokra_felhoszakadasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44179907-a147-4a32-8a06-4203294612ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9b8a00-d4c7-46fa-ab9b-08b4698fe38c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180613_Szerda_delutan_is_szamithat_zivatarokra_felhoszakadasra","timestamp":"2018. június. 13. 16:21","title":"Szerda délután is számíthat zivatarokra, felhőszakadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik. Az elmúlt 12 évben hirtelen pusztultak el a legmagasabb és a legöregebb majomkenyérfák a kontinensen. ","shortLead":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik...","id":"20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec02bb0d-506a-4e25-9729-77ec18b348df","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 14:47","title":"Több ezer éves fák pusztultak ki hirtelen a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1972e29-e74d-4059-af79-1a1e04439c52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szovjet éra moziplakátjain mintha Salvador Dali flörtölne a science fictionnel.","shortLead":"A szovjet éra moziplakátjain mintha Salvador Dali flörtölne a science fictionnel.","id":"20180612_Regi_magyar_Csillagok_haboruja_plakatok_hasitanak_a_BBCn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1972e29-e74d-4059-af79-1a1e04439c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24fa7a2-beda-435d-8fa3-754dc27a8bb3","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Regi_magyar_Csillagok_haboruja_plakatok_hasitanak_a_BBCn","timestamp":"2018. június. 12. 14:38","title":"Régi magyar Csillagok háborúja-plakátok hasítanak a BBC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A labdarúgó-világbajnokságon Donald Trump amerikai elnök is szívesen látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan.","shortLead":"A labdarúgó-világbajnokságon Donald Trump amerikai elnök is szívesen látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan.","id":"20180613_focidiplomacia_trumpot_is_szivesen_latja_putyin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4094c0d-578c-49f5-8d08-a6f800152149","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_focidiplomacia_trumpot_is_szivesen_latja_putyin","timestamp":"2018. június. 13. 13:52","title":"Focidiplomácia: Trumpot is szívesen látja Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]