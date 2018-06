Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat fogással hangoltak a tárgyalásokra.","shortLead":"Hat fogással hangoltak a tárgyalásokra.","id":"20180612_Pazar_menusorral_kenyeztettek_Kim_Dzsong_Unt_es_Donald_Trumpot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a283612f-6671-4495-9136-329ed61359fd","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Pazar_menusorral_kenyeztettek_Kim_Dzsong_Unt_es_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. június. 12. 10:04","title":"Pazar menüsorral kényeztették Kim Dzsong Unt és Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni, csak technikai kérdésekkel foglalkozik.","shortLead":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni...","id":"20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b6150a-da69-45dd-bbfd-5d5c49b12b44","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","timestamp":"2018. június. 12. 11:28","title":"Török Gábor: Az ellenzék elfogadta, hogy Orbán addig lesz hatalmon, amíg akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították Demeter Márta pártba való felvételét, pedig a parlamenti patkóban az LMP padsoraiban ül az MSZP-től érkezett képviselő.","shortLead":"Elutasították Demeter Márta pártba való felvételét, pedig a parlamenti patkóban az LMP padsoraiban ül az MSZP-től...","id":"20180612_Nem_vettek_fel_az_LMPbe_az_LMP_kepviselojet_Demeter_Martat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb44bfd-7835-4078-b498-8026c9ee8337","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nem_vettek_fel_az_LMPbe_az_LMP_kepviselojet_Demeter_Martat","timestamp":"2018. június. 12. 11:35","title":"Nem vették fel az LMP-be az LMP képviselőjét, Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae1cbc3-5ac2-4226-b2b0-8281b51e805e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt alelnöke, Volner János szerint megvan az esély arra, hogy Vona vissza fog térni a politikába, és az sem kizárt, hogy a párt élére.","shortLead":"A párt alelnöke, Volner János szerint megvan az esély arra, hogy Vona vissza fog térni a politikába, és az sem kizárt...","id":"20180613_Lehet_hogy_Vona_Gabor_egyszer_ujra_Jobbikelnok_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dae1cbc3-5ac2-4226-b2b0-8281b51e805e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9a544-d6d8-4d83-aec4-f3756d52a8d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Lehet_hogy_Vona_Gabor_egyszer_ujra_Jobbikelnok_lesz","timestamp":"2018. június. 13. 17:42","title":"Lehet, hogy Vona Gábor egyszer újra Jobbik-elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2766d9-0d34-4442-a452-30d669ffda76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A foci-vb alkalmából elkészült az egyik legszellemesebb szurkolói mezsorozat. A pólókon röviden vázolják a sémát, amely minden esetben az adott válogatott kulcsjátékosára épül: kirúgás, passz Messinek/Ronaldónak/Salah-nak/Eriksennek, ha betalál, kezdődik az egész elölről, ha nem, passz Messinek/Ronaldónak/Salah-nak/Eriksennek.","shortLead":"A foci-vb alkalmából elkészült az egyik legszellemesebb szurkolói mezsorozat. A pólókon röviden vázolják a sémát, amely...","id":"20180613_Messi_Ronaldo_Eriksen__Minden_csapat_ugyanazt_a_taktikat_valasztja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f2766d9-0d34-4442-a452-30d669ffda76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709f9f54-6286-4867-bb58-9eab85e7c0c5","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Messi_Ronaldo_Eriksen__Minden_csapat_ugyanazt_a_taktikat_valasztja","timestamp":"2018. június. 13. 10:58","title":"Messi, Ronaldo, Salah, Eriksen – Minden csapat ugyanazt a taktikát választja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","shortLead":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","id":"20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc4da0-d5c4-4ef8-905c-dab866b614e5","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","timestamp":"2018. június. 13. 18:03","title":"Jósolt Akhilleusz, a vébé süket macskája: a hazaiak fognak örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés, mindenkinek jut az energiából.","shortLead":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés...","id":"20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edf5636-4f38-45b0-84bc-7eb8cf821763","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","timestamp":"2018. június. 12. 20:03","title":"Nem vicc: 60 eszközt tölthet egyszerre ezzel a töltővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak hatni az üzemanyagárak alakulására.","shortLead":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak...","id":"20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dfcc14-810f-4fa1-923a-8e8371f6f646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","timestamp":"2018. június. 12. 12:36","title":"Tállai: A kormánynak nincs ráhatása az üzemanyagárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]