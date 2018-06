Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény volt számukra a gyerekük születése. Kifejezetten olyan férfiakat kerestünk meg, akik bent voltak a szülőszobában is. Hirtelen megjött önbizalomról, eufóriáról, meghitt beszélgetésekről, de a kételyeikről, a műtéti beavatkozás durva mozzanatairól, a rossz tapasztalataikról is őszintén beszéltek. ","shortLead":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény...","id":"20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30de3f1-8f49-4ab1-80e9-b78ffb202078","keywords":null,"link":"/elet/20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","timestamp":"2018. június. 17. 07:00","title":"„Bőgött a gyerek, meg én is a boldogságtól” – apamesék a szülőszobából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feffa004-0fb9-453d-870a-cbd4d8546579","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 20 eddigi világbajnokság bővelkedett színes történetekben, botrányokban, bírói bakikban, sikerekben és kudarcokban. Szorgos statisztikusok rögzítették az adatokat, akár a leggyorsabb gólról, akár a legtöbb kiállításról.","shortLead":"A 20 eddigi világbajnokság bővelkedett színes történetekben, botrányokban, bírói bakikban, sikerekben és kudarcokban...","id":"20180617_Golok_cselek_sztorik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feffa004-0fb9-453d-870a-cbd4d8546579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be960aee-ed80-4f18-99a6-e625ceac7878","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Golok_cselek_sztorik","timestamp":"2018. június. 17. 12:05","title":"A focivébék eddigi történetének felejthetetlen sztorijai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új rohamra indul.","shortLead":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új...","id":"20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bdcc3f-9690-483f-9951-93881474c54e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","timestamp":"2018. június. 17. 12:30","title":"Fejvadászok jobbról: indul az újabb kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cb64cf-5567-4307-8388-d7fadb82b3be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Preier Bálint 85 nap alatt 4000 kilométert tekert le Ázsiában azért, hogy pénzt gyűjtsön egy épülő mosonmagyaróvári hospice háznak. 600 ezer forintot keresett. ","shortLead":"Preier Bálint 85 nap alatt 4000 kilométert tekert le Ázsiában azért, hogy pénzt gyűjtsön egy épülő mosonmagyaróvári...","id":"20180617_4000_kilometert_biciklizett_adomanyokert_egy_mosonmagyarovari_teniszedzo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2cb64cf-5567-4307-8388-d7fadb82b3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173b4bb0-0e59-444b-b447-dc89e5b8cd9a","keywords":null,"link":"/elet/20180617_4000_kilometert_biciklizett_adomanyokert_egy_mosonmagyarovari_teniszedzo","timestamp":"2018. június. 17. 21:13","title":"4000 kilométert biciklizett Ázsiában azért, hogy pénzt gyűjtsön egy hospice háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett cég szerint a frekvenciával kapcsolatos pert még nem zárták le jogerősen, így addig használhatják azt. \r

","shortLead":"Lejárt a balatoni frekvenciát üzemeltető cég médiaszolgáltatási jogosultsága, de az adás továbbra is szól. Az érintett...","id":"20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6b0b58-749b-4e6e-b2ac-2123447f8be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d16c1-045e-4f0f-bba8-b8729f28d2dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_engedely_nelkul_szol_andy_vajna_radioja_a_balatonnal","timestamp":"2018. június. 18. 15:24","title":"Engedély nélkül szól Andy Vajna rádiója a Balatonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8017d9d1-f388-4ed6-8d83-010ed9a56585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","shortLead":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","id":"20180618_babakocsibol_lopott_penztarcat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8017d9d1-f388-4ed6-8d83-010ed9a56585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9621b668-d6bc-4b18-b762-d5fde4b141e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_babakocsibol_lopott_penztarcat","timestamp":"2018. június. 18. 12:23","title":"Babakocsiból lopott ez a férfi – ismeri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4b72-c14f-40d0-97fe-db2e9212fd93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","timestamp":"2018. június. 17. 07:40","title":"Ez a nap végre nem a zivatarokról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180618_FeketeGyor_keblere_oleli_Orbant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99622eaf-2775-4d0a-8752-1c489cbc7035","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_FeketeGyor_keblere_oleli_Orbant","timestamp":"2018. június. 18. 13:35","title":"Fekete-Győr keblére öleli Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]