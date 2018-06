Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk demójánál elfelejtettek megemlíteni egy igen fontos részletet.","shortLead":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk...","id":"20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6f35b-2fa2-43fa-86af-245cd08a2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","timestamp":"2018. június. 19. 17:03","title":"Egyetlen szót felejtettek el, de ez elég volt, hogy kínossá váljon az Intel új processzorának demója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán rizsgombócra emlékeztető aszteroidáról küld képeket a Hajabusza-2 japán űrszonda. ","shortLead":"Japán rizsgombócra emlékeztető aszteroidáról küld képeket a Hajabusza-2 japán űrszonda. ","id":"20180620_hajabusza_2_japan_urszonda_1999_ju3_ryugu_kepek_jaxa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900e3a8d-0386-46c3-8089-3bb067d80eb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_hajabusza_2_japan_urszonda_1999_ju3_ryugu_kepek_jaxa","timestamp":"2018. június. 20. 17:03","title":"Különös képeket küld haza egy aszteroidáról a japán Hajabusza-2 űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Robi medve körüli felhajtás miatt adott ki közleményt az állat- és természetvédelmi szervezet, mivel szerintük az eset rávilágított arra, mennyire fontos és sürgető újra megtanulnunk együtt élni őshonos nagyragadozóinkkal. Zavartalanságuk biztosításához a lakosság együttműködését kérik. ","shortLead":"A Robi medve körüli felhajtás miatt adott ki közleményt az állat- és természetvédelmi szervezet, mivel szerintük...","id":"20180619_medve_szelfi_figyelmeztets","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbda978-524c-41a6-bf84-fbe5824d6c29","keywords":null,"link":"/elet/20180619_medve_szelfi_figyelmeztets","timestamp":"2018. június. 19. 14:06","title":"Ne kergesse a medvét, és a szelfizést is felejtse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index tartalomfejlesztési vezetőjét, kritikusát.","shortLead":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index...","id":"20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53736934-1394-46ba-88da-c76b3ed115a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 09:21","title":"Vádat emeltek az Index újságíróját megverő KFC-s biztonsági őr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új mesterséges intelligencia technológiát, amelyet a cég szakemberei öt éve fejlesztenek.","shortLead":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új...","id":"20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5373f8-24b5-433b-988c-67f9bd4d16bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"Már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy simán leérveli egy vitában az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG több részletet is megtudott arról, mit mondott Palkovics László az MTA elnökségének múlt héten. ","shortLead":"A HVG több részletet is megtudott arról, mit mondott Palkovics László az MTA elnökségének múlt héten. ","id":"20180620_Zart_ajtok_mogott_Palkovics_nem_volt_szivbajos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46da3a5-656d-47d2-9eab-53eb37fe119d","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Zart_ajtok_mogott_Palkovics_nem_volt_szivbajos","timestamp":"2018. június. 20. 17:36","title":"Zárt ajtók mögött Palkovics nem volt szívbajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó leleplezte legkisebb modelljének új generációs kiadását. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó leleplezte legkisebb modelljének új generációs kiadását. ","id":"20180620_audi_a1_varosi_kisauto_benzinmotor_dizel_vw_polo_seat_ibiza_mercedes_cosztaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e5450-4938-42e8-8e70-e77cb135caba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_audi_a1_varosi_kisauto_benzinmotor_dizel_vw_polo_seat_ibiza_mercedes_cosztaly","timestamp":"2018. június. 20. 09:06","title":"Hivatalos: itt az új Audi A1 – dízelmotor nélkül, fejlett technikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fec762-023c-4e33-8f7f-0222654d929c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 19-én világra hozta a 43 éves színésznő az első gyerekét. A babát Santiago Enrique Bastónnak hívják. ","shortLead":"Június 19-én világra hozta a 43 éves színésznő az első gyerekét. A babát Santiago Enrique Bastónnak hívják. ","id":"20180620_Megszuletett_Eva_Longoria_elso_gyereke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51fec762-023c-4e33-8f7f-0222654d929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03359011-9b99-4bcd-baf9-1bf44c11a502","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Megszuletett_Eva_Longoria_elso_gyereke","timestamp":"2018. június. 20. 10:23","title":"Megszületett Eva Longoria első gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]