[{"available":true,"c_guid":"5fc0e6f6-10e4-4f3c-9e18-712d410ef61f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem teszünk semmit, az Unión kívül találhatjuk magunkat – fogalmazott a Népszavának adott miniinterjúban az egykori LMP-tag, Hadházy Ákos.","shortLead":"Ha nem teszünk semmit, az Unión kívül találhatjuk magunkat – fogalmazott a Népszavának adott miniinterjúban az egykori...","id":"20180621_Hadhazy_nem_csatlakozik_mas_parthoz_inkabb_szovetsegeseket_keres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fc0e6f6-10e4-4f3c-9e18-712d410ef61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d8183-1833-46bf-8464-11565ba4a4af","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Hadhazy_nem_csatlakozik_mas_parthoz_inkabb_szovetsegeseket_keres","timestamp":"2018. június. 21. 08:17","title":"Hadházy nem csatlakozik más párthoz, inkább szövetségeseket keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már azzal is a felhasználók idegein táncolt, hogy bevezette a reklámokat a Messengerbe, erre most rátesznek még egy lapáttal. Jönnek az automatikusan elinduló videós hirdetések.","shortLead":"A Facebook már azzal is a felhasználók idegein táncolt, hogy bevezette a reklámokat a Messengerbe, erre most rátesznek...","id":"20180620_facebook_messenger_hirdetes_automatikusan_elindulo_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234413f-9ce6-44e0-8af7-b0265f230e08","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_facebook_messenger_hirdetes_automatikusan_elindulo_video","timestamp":"2018. június. 20. 11:03","title":"Hát, ez remek: a Facebook automatikusan elinduló videós reklámokat tesz a Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Diákhitel Központ közzétette a diákhitel kamatát. ","shortLead":"A Diákhitel Központ közzétette a diákhitel kamatát. ","id":"20180621_Megvan_hogy_a_kovetkezo_felevben_mennyire_adosodnak_el_a_diakok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5941700-fc1c-4f25-ac77-89245d11b7d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Megvan_hogy_a_kovetkezo_felevben_mennyire_adosodnak_el_a_diakok","timestamp":"2018. június. 21. 16:05","title":"Megvan, hogy a következő félévben mennyire adósodnak el a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a73bb5-dd25-4aaf-a1b2-91fb68435e10","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nekiment a kormány foglalkoztatás- és gazdaságpolitikájának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh László komplex programot követel a kormánytól a munkaerőhiány csökkentésére. Különben az áhított 4%-os GDP-növekedésből nem lesz semmi.","shortLead":"Nekiment a kormány foglalkoztatás- és gazdaságpolitikájának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh László...","id":"20180620_Parragh_a_feher_boru_kereszteny_gyokeru_munkavallalok_elfogytak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a73bb5-dd25-4aaf-a1b2-91fb68435e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe44194-d723-40b4-a467-3a24382395d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Parragh_a_feher_boru_kereszteny_gyokeru_munkavallalok_elfogytak","timestamp":"2018. június. 20. 13:43","title":"Parragh: \"A fehér bőrű, keresztény gyökerű munkavállalók elfogytak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az \"Egy tál meleg leves\" címet viselő munka 1873 körül készülhetett a szegedi Móra Ferenc Múzeum szerint.","shortLead":"Az \"Egy tál meleg leves\" címet viselő munka 1873 körül készülhetett a szegedi Móra Ferenc Múzeum szerint.","id":"20180620_Soha_nem_latott_Munkacsyfestmenyt_keszulnek_bemutatni_Szegeden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ceb3545-cb93-4e9d-a63f-9855119debf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Soha_nem_latott_Munkacsyfestmenyt_keszulnek_bemutatni_Szegeden","timestamp":"2018. június. 20. 15:53","title":"Soha nem látott Munkácsy-festményt készülnek bemutatni Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50304bf-1b9e-49e7-8bef-2a3d0037ceaa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagy ajándékozások pillanatait láthattuk kedden a foci-vb-n: Kolumbia emberelőnyt és tizenegyest adott Japánnak, a lengyelek másfél gól Szenegálnak, az argentin bíró pedig apró gesztusokat az oroszoknak.","shortLead":"A nagy ajándékozások pillanatait láthattuk kedden a foci-vb-n: Kolumbia emberelőnyt és tizenegyest adott Japánnak...","id":"20180619_A_nap_amikor_eloszor_ereztuk_hogy_a_biro_tudja_ki_a_hazigazda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a50304bf-1b9e-49e7-8bef-2a3d0037ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e76517-1541-4c4b-b1d6-e12e16727274","keywords":null,"link":"/sport/20180619_A_nap_amikor_eloszor_ereztuk_hogy_a_biro_tudja_ki_a_hazigazda","timestamp":"2018. június. 19. 23:40","title":"A nap, amikor először éreztük, hogy a bíró tudja, ki a házigazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","shortLead":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","id":"20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01f1900-753f-41ef-b271-6ee316690b40","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","timestamp":"2018. június. 20. 15:46","title":"Itt a kormány újabb terve a Lidl és a Spar megregulázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":"Alig kopott valamit Jovanotti az évek során, és ami a pozitív energiákat illeti, csak egyre több áramlik belőle kifelé. A legutóbbi lemezével turnézó olasz zenész bécsi koncertjén is ledobta az energiabombát, a szeretet piszkos bombáját, miközben a DJ-pulttól a videokoncepcióig mindenhol bizonyította: az életkor csak egy szám.","shortLead":"Alig kopott valamit Jovanotti az évek során, és ami a pozitív energiákat illeti, csak egyre több áramlik belőle kifelé...","id":"20180621_Jovanotti_mellbimbokkal_es_spermaval_unnepelte_a_szabadsagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d69ae-077f-42ff-8ef4-cfe7745c79e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Jovanotti_mellbimbokkal_es_spermaval_unnepelte_a_szabadsagot","timestamp":"2018. június. 21. 11:05","title":"Jovanotti mellbimbókkal és spermával ünnepelte a szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]