„Elegem van az összes pártvezetőből” – ezzel nyitott Toroczkai László a mozgalom zászlóbontásnak nevezett fórumán, ahol közel ezer szimpatizáns előtt beszéltek a Jobbikot elhagyók. Novák Előd inkább moderált, míg Dúró Dóra a programjukról beszélt, de azt is bejelentette, hogy marad parlamenti képviselő, ahol már új pártjuk szellemiségének megfelelően fog dolgozni.

„A pártelnököket fizetett munkatársak veszik körül, akik minden mozdulatukat irányítják” - fogott bele Toroczkai László a leendő párt programjába. Az itt ismertetett tervek nem voltak túlságosan bő lére eresztve, annyi kiderült, hogy sallangoktól mentes politikai szervezetet akarnak létrehozni, amelynek foglalkoznia kell a kivándorlással, a magyar népesség csökkenésének megállításával.

© Fazekas István

A kivándorlást szerintük azzal lehetne megállítani, ha a tőkeerősebb cégek a munkavállalók munkakörülményeinek javítására is áldoznának, ezzel kellene a munkaerőhiányt leküzdeni. Sürgős lenne szerintük a devizahitelesek problémáinak a megoldása is. Volt azért néhány keményebb kiszólása is a jövendő pártelnök- zászlóbontó Toroczkainak:

„A kisfiú, az kisfiú. Nálunk Ásotthalmon kitiltottuk az óvodából azokat, akik az ellenkezőjét próbálnák tanítani, ez, reméljük, így lesz majd egész Magyarországon. És reméljük, hogy nálunk nem épül mecset, mint Szabadkán.”

Szombaton a mozgalom megalakítását jelentették be a Jobbikból kilépők, a program társadalmi vitája után, augusztusban alakulnak párttá, amely már az EP és az önkormányzati választáson is indít jelölteket.