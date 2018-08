Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2355224-bedf-4726-8bc4-84f214758ea9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár úgy volt, hogy koncertje előtt egy nappal korábban érkezik a Tisza-parti városba, egy régebbi térdsérülése miatt egyáltalán nem tud jönni a SZIN-re Sean Paul, aki szombaton lépett volna fel a fesztiválon.","shortLead":"Bár úgy volt, hogy koncertje előtt egy nappal korábban érkezik a Tisza-parti városba, egy régebbi térdsérülése miatt...","id":"20180824_Sean_Paul_lemondta_szegedi_koncertjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2355224-bedf-4726-8bc4-84f214758ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c11a6-e6f6-4c65-8895-466087632f17","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_Sean_Paul_lemondta_szegedi_koncertjet","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:30","title":"Sean Paul lemondta szegedi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee9df69-c52a-4536-bcb8-6652565c90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két halálos áldozat a támadó anyja és lánytestvére, a hatóságok azt gyanítják, családi konfliktus van a háttérben. ","shortLead":"A két halálos áldozat a támadó anyja és lánytestvére, a hatóságok azt gyanítják, családi konfliktus van a háttérben. ","id":"20180823_Parizs_melletti_keseles_csaladi_konfliktusrol_lehet_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ee9df69-c52a-4536-bcb8-6652565c90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae33a1c-45e0-4686-a058-f71f75a620ee","keywords":null,"link":"/vilag/20180823_Parizs_melletti_keseles_csaladi_konfliktusrol_lehet_szo","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:29","title":"Párizs melletti késelés: családi konfliktusról lehet szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SVJ-ből kevesebb mint ezer példány fog készülni, amit várhatóan pillanatok alatt elkapkodnak majd az olasz márka tehetős rajongói.","shortLead":"Az SVJ-ből kevesebb mint ezer példány fog készülni, amit várhatóan pillanatok alatt elkapkodnak majd az olasz márka...","id":"20180824_ime_a_turbo_es_hibrid_hajtas_nelkul_uvolto_legujabb_v12es_lamborghini_aventador_svj_porsche_911_gt2_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11112cf-ffb4-4cd2-b0d9-489e5b5d9888","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_ime_a_turbo_es_hibrid_hajtas_nelkul_uvolto_legujabb_v12es_lamborghini_aventador_svj_porsche_911_gt2_rs","timestamp":"2018. augusztus. 24. 13:21","title":"Íme a turbó és hibrid hajtás nélküli legújabb V12-es Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nemrég még közel ötszáz embernek járt napi háromszori élelem a tranzitzónákban, télen fűthető konténerekben laktak a menekülők. Aztán megváltoztak a menekültügyi szabályok és kvázi kegy lett az, hogy ki kap enni. Iványi Gábornak pedig csak második nekifutásra sikerült eljuttatni az ételadományokat a rászorulóknak.","shortLead":"Nemrég még közel ötszáz embernek járt napi háromszori élelem a tranzitzónákban, télen fűthető konténerekben laktak...","id":"20180824_Ivanyi_Gabor_menekultek_tranzitzona_eheztetes_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d8daf9-fb2b-4e5e-8baa-94a432672f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Ivanyi_Gabor_menekultek_tranzitzona_eheztetes_hatar","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:05","title":"A kormány sunnyog, így hiába szüntették be az éhezést, a jogvédők nem nyugodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Klebelsberg Központ vezetője szerint az elkövetkező hét évben sem várható országos szakemberhiány.","shortLead":"A Klebelsberg Központ vezetője szerint az elkövetkező hét évben sem várható országos szakemberhiány.","id":"20180823_KLIK_nincs_pedagogushiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a0beb2-3dda-4024-825c-49461df0da6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_KLIK_nincs_pedagogushiany","timestamp":"2018. augusztus. 23. 06:56","title":"Klik: Nincs pedagógushiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7afe277-83bc-4cca-8530-a0fa286e18d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó, amelyet még Enzo Ferrari is a világ legszebbjének nevezett, pedig nem ő gyártotta. ","shortLead":"Az autó, amelyet még Enzo Ferrari is a világ legszebbjének nevezett, pedig nem ő gyártotta. ","id":"20180824_jaguar_e_type_elektromos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7afe277-83bc-4cca-8530-a0fa286e18d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719ff144-e0d5-417f-8d8f-d52d61bf2972","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_jaguar_e_type_elektromos","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:46","title":"Villanyautóként tér vissza világ egyik legszebb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Árokba csapódott egy személyautó Szabadbattyánnál, a sztrádát a Balaton felé lezárták. ","shortLead":"Árokba csapódott egy személyautó Szabadbattyánnál, a sztrádát a Balaton felé lezárták. ","id":"20180823_sulyos_balest_az_m7esen_mentohelikoptert_is_kuldtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dae8119-bb9a-4b3a-98a9-7f6bb690f8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180823_sulyos_balest_az_m7esen_mentohelikoptert_is_kuldtek","timestamp":"2018. augusztus. 23. 11:02","title":"Súlyos baleset az M7-esen, mentőhelikoptert is küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf6323-1f91-440a-a501-de5db5b044d7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Macusima Misza lett japán első női vadászpilótája. A 26 éves pilótanő pénteken állt szolgálatba a japán légierőnél.","shortLead":"Macusima Misza lett japán első női vadászpilótája. A 26 éves pilótanő pénteken állt szolgálatba a japán légierőnél.","id":"20180824_japan_elso_noi_vadaszpilotaja_top_gun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59bf6323-1f91-440a-a501-de5db5b044d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd10a46-71a1-40d9-bbe9-e2132c8277dd","keywords":null,"link":"/elet/20180824_japan_elso_noi_vadaszpilotaja_top_gun","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:34","title":"Ilyet nő még nem csinált Japánban – a Top Gun inspirálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]