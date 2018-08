Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még hónapokig nem játszhatja nemzetközi meccseit saját, frissen épült stadionjában a Mol Vidi. ","shortLead":"Még hónapokig nem játszhatja nemzetközi meccseit saját, frissen épült stadionjában a Mol Vidi. ","id":"20180824_mol_vidi_stadion_europa_liga_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdf64bf-429e-4850-8501-b2fcd0fbfcd1","keywords":null,"link":"/sport/20180824_mol_vidi_stadion_europa_liga_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. augusztus. 24. 21:24","title":"Hiába készülne el a Vidi stadionja, még jó ideig nem játszhatja ott a meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e3fad-5a67-4109-b324-078fe65770f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 százalékos különadóval sújtják a bevándorlást segítő szervezeteket mostantól, mondván az általuk okozott államháztartási többletkiadásokat fedezni kell valamiből. ","shortLead":"25 százalékos különadóval sújtják a bevándorlást segítő szervezeteket mostantól, mondván az általuk okozott...","id":"20180825_bevndolasi_kulonado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e3fad-5a67-4109-b324-078fe65770f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a85f17-a62e-4823-b5ff-bbb0d3e12e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180825_bevndolasi_kulonado","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:33","title":"Mától él a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem jelent a közgyűlésen, mert éppen nyaral.","shortLead":"Meg sem jelent a közgyűlésen, mert éppen nyaral.","id":"20180823_Gal_Sandor_a_Fidesz_szombathelyi_alelnoke_lett_a_Haladas_Sportkomplexum_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91595f1-6789-44bf-8c93-75247b5b896c","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Gal_Sandor_a_Fidesz_szombathelyi_alelnoke_lett_a_Haladas_Sportkomplexum_vezetoje","timestamp":"2018. augusztus. 23. 13:11","title":"Gál Sándor, a Fidesz szombathelyi alelnöke lett a Haladás Sportkomplexum vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a9b6d4-336d-451a-950f-fc0b687f3aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar királyi híradó úgy gyárt elrettentő riportokat Németországról, hogy azokban egy szélsőjobboldali párt tagjai játszák el az átlagpolgár szerepét – erről már áprilisban hírt adott a hvg.hu. Az M1 azonban nem tudott leállni erről az újságírásnak nem nevezhető praktikáról, és ez már a németeknek is feltűnt.","shortLead":"A magyar királyi híradó úgy gyárt elrettentő riportokat Németországról, hogy azokban egy szélsőjobboldali párt tagjai...","id":"20180824_A_magyar_kozmedia_hirhamisitasaitol_hangos_a_nemet_sajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a9b6d4-336d-451a-950f-fc0b687f3aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b535b0-a73b-48a4-8ef5-6c2b7b04c9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_A_magyar_kozmedia_hirhamisitasaitol_hangos_a_nemet_sajto","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:45","title":"Ég a magyar közmédia: a németek lebuktatták a hírhamisító játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi kezelési módoknál hatásosabban képes csökkenteni a tumorsejtek méretét létező gyógyszerek kombinációja – derül ki a Chem tudományos lapban megjelent tanulmányból.","shortLead":"A jelenlegi kezelési módoknál hatásosabban képes csökkenteni a tumorsejtek méretét létező gyógyszerek kombinációja –...","id":"20180824_talaltak_egy_gyogyszermixet_amely_hatasosan_zsugoritja_a_tumorsejteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea927d3b-2ede-4882-8027-92819f96d628","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_talaltak_egy_gyogyszermixet_amely_hatasosan_zsugoritja_a_tumorsejteket","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:48","title":"Találtak egy gyógyszermixet, amely hatásosan zsugorítja a tumorsejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrségi eljárás is lehet a két zenész történetének vége. ","shortLead":"Rendőrségi eljárás is lehet a két zenész történetének vége. ","id":"20180824_Komoly_bajba_sodorhatja_Majka_Curtist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e350672e-452f-4df8-a8a1-51155f22829a","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Komoly_bajba_sodorhatja_Majka_Curtist","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:08","title":"Az addiktológus szerint Majka lépése érthető, de drasztikus volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925f9a3e-e1e0-488f-8c49-02c877e8b14b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háromsávos franciaországi autópálya belső sávjában gondolta úgy a sofőr, hogy hirtelen befékez. Kevésen múlt a tragédia.","shortLead":"A háromsávos franciaországi autópálya belső sávjában gondolta úgy a sofőr, hogy hirtelen befékez. Kevésen múlt...","id":"20180824_Hirtelen_megallt_terkepet_nezni_az_autopalyan_millimeteren_mult_a_baleset__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925f9a3e-e1e0-488f-8c49-02c877e8b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77e0861-a73d-4dbc-9137-5403a4d25fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_Hirtelen_megallt_terkepet_nezni_az_autopalyan_millimeteren_mult_a_baleset__video","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:21","title":"Hirtelen megállt az autópályán a belső sávban, milliméteren múlt a baleset - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez az jelenet, amely a SZIN-en készült, és amikor Majka elmondta: nincs tovább, Curtis drogproblémái miatt nem kíván vele többet együtt zenélni.","shortLead":"Ez az jelenet, amely a SZIN-en készült, és amikor Majka elmondta: nincs tovább, Curtis drogproblémái miatt nem kíván...","id":"20180823_Itt_a_video_Majka_szegedi_kirohanasarol_amiben_bejelenti_hogy_Curtis_nelkul_folytatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1976d162-81b0-484b-890f-aa729a989b52","keywords":null,"link":"/kultura/20180823_Itt_a_video_Majka_szegedi_kirohanasarol_amiben_bejelenti_hogy_Curtis_nelkul_folytatja","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:41","title":"Itt a videó Majka szegedi kirohanásáról, amiben bejelenti, hogy Curtis nélkül folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]