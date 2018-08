Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakmai felmérésnek indult, amolyan nemzeti konzultáció lett belőle a tanárok körében.","shortLead":"Szakmai felmérésnek indult, amolyan nemzeti konzultáció lett belőle a tanárok körében.","id":"20180829_Meg_a_tanarok_Facebookcsoporttagsagara_is_rakerdez_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d3ef2-2c27-4654-87d1-dadf6fc248d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Meg_a_tanarok_Facebookcsoporttagsagara_is_rakerdez_a_kormany","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:23","title":"Még a tanárok Facebook-csoporttagságára is rákérdez a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b77ea6-78ae-4717-856b-5b44d93e35af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű négykarikás típus benzines és gázolajos egységeit egyaránt átdolgozták az ABT-nél.","shortLead":"A népszerű négykarikás típus benzines és gázolajos egységeit egyaránt átdolgozták az ABT-nél.","id":"20180829_izompacsirtak_erositokuran_estek_at_az_a4es_audik_abt_tuning_benzinmotor_dizel_tfsi_tdi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20b77ea6-78ae-4717-856b-5b44d93e35af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c993350-1837-4693-bf8e-9b9abee356d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_izompacsirtak_erositokuran_estek_at_az_a4es_audik_abt_tuning_benzinmotor_dizel_tfsi_tdi","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:21","title":"Izompacsirták: erősítőkúrán estek át az A4-es Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakember szerint se eszköz, se orvos nincs elég, így közel sem biztos, hogy idén megvalósulhat az évek óta hangoztatott szűrőprogram. ","shortLead":"A szakember szerint se eszköz, se orvos nincs elég, így közel sem biztos, hogy idén megvalósulhat az évek óta...","id":"20180828_A_kormany_csak_igerget_Lehet_hogy_iden_sem_lesz_semmi_a_vastagbelszuresbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d0a8b8-cb61-4665-b22d-2458eceb5f62","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_kormany_csak_igerget_Lehet_hogy_iden_sem_lesz_semmi_a_vastagbelszuresbol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:01","title":"A kormány csak ígérget? Lehet, hogy idén sem lesz semmi a vastagbélszűrésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","shortLead":"A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg ennyivel.","id":"20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d4616-abd7-40df-804c-5a2a439745d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Beideztek_a_rendorsegre_a_felcsuti_buszmegallot_epito_kutyapartosokat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:54","title":"Beidézték a rendőrségre a felcsúti buszmegállót építő kutyapártosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Kit hagynál hátra” című kérdés sokaknak nem tetszett.","shortLead":"A „Kit hagynál hátra” című kérdés sokaknak nem tetszett.","id":"20180827_Szethuzo_es_rasszista_dolgozat_miatt_haborodtak_fel_egy_amerikai_iskola_tanuloinak_szulei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e5ac0a-6b5b-46cb-8b7c-1c331fe9585b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Szethuzo_es_rasszista_dolgozat_miatt_haborodtak_fel_egy_amerikai_iskola_tanuloinak_szulei","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:26","title":"Széthúzó és rasszista dolgozat miatt háborodtak fel egy amerikai iskola tanulóinak szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája összeszoktatásán is dolgozik.","shortLead":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája...","id":"20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8384e4-c647-4ead-9eb5-18601493e6ff","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:16","title":"Terepjáróval, hatalmas túrabottal vágott neki Lázár az alföldi tájnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Huth Gergely veszi át Dévényi Istvántól a Szabadfogás című műsor vezetését.","shortLead":"Huth Gergely veszi át Dévényi Istvántól a Szabadfogás című műsor vezetését.","id":"20180828_Musorvezeto_lesz_a_Hir_Tvn_a_Pesti_Sracok_foszerkesztoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa12ef0-76a0-42ab-bec8-4a852684ba41","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Musorvezeto_lesz_a_Hir_Tvn_a_Pesti_Sracok_foszerkesztoje","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:44","title":"Műsorvezető lesz a Hír Tv-n a Pesti Srácok főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta el Szikszai Péter.","shortLead":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta...","id":"20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9739d9cd-cb74-468c-8b04-6bf7cf9f2be4","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:26","title":"Hír Tv: Puzsér sorsa 1-2 napon belül eldől, meglepetések is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]