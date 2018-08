Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","shortLead":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","id":"20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8d8f5-ed10-4a5d-8427-ba3b85ce149a","keywords":null,"link":"/elet/20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:22","title":"Schwarzenegger is csatlakozott Törőcsik Mari alapítványához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két napja a húsz forintos kilónkénti árat elsőként megajánló Döhler Vaja Kft.-hez, ma pedig a legnagyobb feldogozó, az Austria Juice üzeméhez is megérkeztek az első szabolcsi léalma-szállítmányok. A gazdák még így is az önköltségi ár alatt adják be a termést. A szakértő viszont 90 milliárd forint állami támogatást kér számon a szabolcsi gazdákon.","shortLead":"Két napja a húsz forintos kilónkénti árat elsőként megajánló Döhler Vaja Kft.-hez, ma pedig a legnagyobb feldogozó...","id":"20180830_Az_Austria_Juicebol_is_kipreseltek_a_20_forintos_arat_a_gazdak_de_meg_igy_is_hatalmasat_buknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3193db7-74a2-4d57-9382-4764d758fb6d","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Az_Austria_Juicebol_is_kipreseltek_a_20_forintos_arat_a_gazdak_de_meg_igy_is_hatalmasat_buknak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:48","title":"Az Austria Juice-ból is kipréselték a 20 forintos árat a gazdák, de még így is hatalmasat buknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33e73d4-9af3-432b-a460-66f5a27c75ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Corvin-negyed állomáson történt, pótlóbuszok jártak. ","shortLead":"A baleset a Corvin-negyed állomáson történt, pótlóbuszok jártak. ","id":"20180830_Itt_a_video_a_szerdai_metrogazolasrol_igy_huztak_ki_a_kocsi_alol_a_serultet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e33e73d4-9af3-432b-a460-66f5a27c75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb172f3e-c692-4d8e-9f47-644dac76a9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Itt_a_video_a_szerdai_metrogazolasrol_igy_huztak_ki_a_kocsi_alol_a_serultet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:47","title":"Itt a videó a szerdai metrógázolásról, így húzták ki a kocsi alól a sérültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki posztjáról már leköszönt – ezt jósolta Litresits András, a testület MSZP által delegált tagja az NVB szerdai ülése előtt, de a távozás nem történt meg. ","shortLead":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki...","id":"20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d95c966-12e2-4bc9-83e4-473e574a24e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:24","title":"Patyi András maradt az NVB tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton kettészakad az ország.","shortLead":"Szombaton kettészakad az ország.","id":"20180831_Az_utolso_32_fokok_jonnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a8e13e-fc82-4825-9d5b-614c808eae71","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Az_utolso_32_fokok_jonnek","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:23","title":"Az utolsó 32 fokok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamion, három kisbusz és három autó ütközött össze.","shortLead":"Kamion, három kisbusz és három autó ütközött össze.","id":"20180830_tomegkarambolt_az_M7esen_serultek_is_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c276f96-d6e6-4ca4-9255-51f00ed79229","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_tomegkarambolt_az_M7esen_serultek_is_vannak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:38","title":"Tömegkarambol az M7-esen, sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis miatt.","shortLead":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis...","id":"20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38501b03-e852-4192-af82-a22241aeabf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:31","title":"Bulgária a sertéspestis miatt épített kerítést a román határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","shortLead":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","id":"20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f33bd60-8ebf-4983-afdd-11998282e964","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:21","title":"Rod Stewart ikonikus Lamborghinije 500 millió forintért cserélhet gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]