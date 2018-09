Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, tovább színezi a Fidesz a valóságot, mondván, semmis a Sargentini-jelentés, csak annyi történt, a bevándorlást támogató erők többségben vannak az EP-ben, ezért megbüntették Magyarországot. Eldőlt az is: magánegyetem lesz a Corvinus.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, tovább színezi a Fidesz a valóságot, mondván, semmis a Sargentini-jelentés...","id":"20180913_Gulyas_A_Sargentinijelentes_semmis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4f82fc-52e0-4db0-afa4-c4af6c376202","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Gulyas_A_Sargentinijelentes_semmis","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:45","title":"Gulyás: Nem is fogadták el a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8551655e-46ca-41f6-af5a-4b72cca6c79d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolcadik kerületi gyerekek nyári táborában készült az alábbi videoklip, amelyben olyan zseniális sorok fedezhetők fel, mint az \"okosabb vagyok, mint a nagy átlag, pofámba öntöm a teámat\". ","shortLead":"Nyolcadik kerületi gyerekek nyári táborában készült az alábbi videoklip, amelyben olyan zseniális sorok fedezhetők fel...","id":"20180912_Kemeny_vagyok_mint_Tarzan_talpa__cuki_videoban_rappelnek_a_Rakoczi_teri_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8551655e-46ca-41f6-af5a-4b72cca6c79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d8902f-d3c2-4ae4-8d24-b0aaf1958f91","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Kemeny_vagyok_mint_Tarzan_talpa__cuki_videoban_rappelnek_a_Rakoczi_teri_gyerekek","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:58","title":"\"Kemény vagyok, mint Tarzan talpa\" - cuki videóban rappelnek a Rákóczi téri gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4ef20-69d7-4a67-8e72-903511ef2c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Profi akciónak tűnik a brit légitársaság, a British Airways honlapjával történt biztonsági incidens. Egy friss jelentés szerint az elkövetők már hónapokkal korábban belepiszkáltak a cég rendszerébe, majd sokáig csak türelmesen vártak.","shortLead":"Profi akciónak tűnik a brit légitársaság, a British Airways honlapjával történt biztonsági incidens. Egy friss jelentés...","id":"20180912_british_airways_hackertamadas_bankkartya_adat_malware_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f4ef20-69d7-4a67-8e72-903511ef2c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397f0669-56c1-4fd0-8a3b-c8cc842577b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_british_airways_hackertamadas_bankkartya_adat_malware_hacker","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:03","title":"Íme a magyarázat: így lopták el 380 000 British Airways-utas bankkártyaadatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra sem tudunk lemondani a dohányzásról és az alkoholról, ami nagy kockázatot jelent. ","shortLead":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra...","id":"20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565936bf-1fc7-47db-aef9-e5251a65d8c0","keywords":null,"link":"/elet/20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:29","title":"WHO: Egyre tovább élnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b925aa17-37df-476f-b50e-588b31210c2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lang Györgyit is belekeverték a történetbe, ami egy koraszülöttosztály támogatásáról szól.","shortLead":"Lang Györgyit is belekeverték a történetbe, ami egy koraszülöttosztály támogatásáról szól.","id":"20180913_kulka_janos_visszaeles_lajkvadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b925aa17-37df-476f-b50e-588b31210c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b794fc77-561a-4e18-9772-df3bac82c2c3","keywords":null,"link":"/elet/20180913_kulka_janos_visszaeles_lajkvadaszat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:40","title":"Kulka János nevével él vissza egy lájkvadász oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet veszélybe.","shortLead":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet...","id":"20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f913bd42-ee5e-4e7a-9370-016d08d0b605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:00","title":"Alaposan megmozgathatja a világpiacot az afrikai sertéspestis megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","shortLead":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","id":"20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9f5bd-98fa-4e0b-99ec-d1646d2171e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:21","title":"Itt az új hibrid Citroën, amivel 50 kilométert mehetünk elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c829f7-93ac-4d0c-8a69-e60f934c240e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beatles zenésze egy interjúban tárta fel a múlt eddig rejtett szeleteit.","shortLead":"A Beatles zenésze egy interjúban tárta fel a múlt eddig rejtett szeleteit.","id":"20180912_A_regi_szep_idokben_Paul_McCartney_es_John_Lennon_egyutt_maszturbalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46c829f7-93ac-4d0c-8a69-e60f934c240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ad9e05-f2d6-47e2-8872-49d2bca51c37","keywords":null,"link":"/elet/20180912_A_regi_szep_idokben_Paul_McCartney_es_John_Lennon_egyutt_maszturbalt","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:37","title":"A régi szép időkben Paul McCartney és John Lennon együtt maszturbált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]