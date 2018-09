Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","shortLead":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","id":"20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dd9684-c550-47a0-811e-9b2e6e60098f","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:09","title":"Megszelídült a Florence, de változatlanul veszélyes, több halálos áldozata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65630f6f-57ae-4e7d-b8a8-2fed77fb874c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc arra kérte a szabadság és a demokrácia mellett elkötelezett választókat, hogy szervezzék meg a parlamenten kívüli ellenállást, mivel szerinte csupán országgyűlési eszközökkel nem váltható le a \"demokrácia díszlete mögött diktatúrát építő\" kormány.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc arra kérte a szabadság és a demokrácia mellett elkötelezett választókat, hogy szervezzék meg...","id":"20180915_Gyurcsany_demokratikus_koalicio_evadnyito_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65630f6f-57ae-4e7d-b8a8-2fed77fb874c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c076560-176a-477c-bc8e-36c1fac54e59","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Gyurcsany_demokratikus_koalicio_evadnyito_beszed","timestamp":"2018. szeptember. 15. 21:17","title":"Gyurcsány: parlamenten kívüli ellenállással váltható le a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc4295d-6ae7-495b-bbd7-ed85b9701b2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid távokon sokkal olcsóbb lesz, mint a jelenlegiek, és sok más előnnyel is kecsegtet.","shortLead":"Rövid távokon sokkal olcsóbb lesz, mint a jelenlegiek, és sok más előnnyel is kecsegtet.","id":"201833__elektromos_repulogepek__rugalmas_szerkezetek__legi_taxik__tisztabban_olcsobban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adc4295d-6ae7-495b-bbd7-ed85b9701b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a0bc2-218a-41b0-879c-0d12edd050bb","keywords":null,"link":"/tudomany/201833__elektromos_repulogepek__rugalmas_szerkezetek__legi_taxik__tisztabban_olcsobban","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:00","title":"Most már tényleg nincs messze, hogy e-repülőgépeken utazhassunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd69af4-b958-4bcf-b4e5-7b4cdf778efc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A holland fejlesztés a becslések szerint jóval tartósabb, mint a hagyományos, betonutak. 