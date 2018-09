Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"410a4dbd-7c50-49ba-a54a-ffd035f6c0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös figyelmeztető ablak bukkant fel a Windows 10 egyik utolsó tesztváltozatában (teszt buildjében), s megpróbálta akadályozni a harmadik fél böngészőjének telepítését. Szerencsére a Microsoft hamar visszavonulót fújt.","shortLead":"Különös figyelmeztető ablak bukkant fel a Windows 10 egyik utolsó tesztváltozatában (teszt buildjében), s megpróbálta...","id":"20180917_microsoft_edge_konkurens_bongeszo_figyelmeztetes_letiltas_visszavonas_chrome_firefox_opera_safari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410a4dbd-7c50-49ba-a54a-ffd035f6c0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0385c1d-ecb5-4f1d-8482-16f366db3168","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_microsoft_edge_konkurens_bongeszo_figyelmeztetes_letiltas_visszavonas_chrome_firefox_opera_safari","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:03","title":"Olyan figyelmeztetést tett a Windowsba a Microsoft, amelytől aztán maga is megijedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","shortLead":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","id":"20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65be0bc-b187-46b1-9ae1-606798d95ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:20","title":"Márki-Zay támogatói tüntetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77fbc07-e348-4f2c-8848-220a7f76d28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön szerint fontos a család, vagy inkább élne egy veremben kígyókkal?","shortLead":"Ön szerint fontos a család, vagy inkább élne egy veremben kígyókkal?","id":"20180915_Heteken_belul_jon_az_ujabb_nemzeti_konzultacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77fbc07-e348-4f2c-8848-220a7f76d28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41bd675-ed63-44b3-8547-705a5ea715e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Heteken_belul_jon_az_ujabb_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:05","title":"Heteken belül jön az újabb nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút szombat óta nem találják. ","shortLead":"A fiút szombat óta nem találják. ","id":"20180917_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Pesterzsebetrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddfee6b-b65f-40e8-ba8d-129b3a756225","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Pesterzsebetrol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:44","title":"Eltűnt egy 15 éves fiú Pesterzsébetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","shortLead":"A politológus Orbán rendszerét Horthyénál és Kádárénál is erősebbnek tartja, de ugyanakkor törékenyebbnek. Interjú.","id":"201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78784d3-4770-4a73-bc04-50b0c7b23a17","keywords":null,"link":"/itthon/201837__torok_gabor__kormanyrol_ellenzekrol__hatalomrol__mese_azoreg_kiralyrol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:30","title":"Török Gábor: \"Az orbánizmus tömegdemokratikus díszletek mögött létrehozott királyság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edinburgh-i állatkertben aggódnak a két óriáspandáért, mert a nőstény és a hím emlősök nem akarnak egymással szaporodni. Ezért radikális döntést hoztak az állatkert vezetői: a meghitt hangulat kedvéért kitiltották a rikító láthatósági mellényeket. ","shortLead":"Az edinburgh-i állatkertben aggódnak a két óriáspandáért, mert a nőstény és a hím emlősök nem akarnak egymással...","id":"20180917_Megoli_a_pandaromantikat_a_lathatosagi_melleny_hasznalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a92de25-ca16-49ea-b027-d69bc602637d","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Megoli_a_pandaromantikat_a_lathatosagi_melleny_hasznalata","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:51","title":"Megöli a pandaromantikát a láthatósági mellény használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszatér a ringbe egy mérkőzés erejéig a legendás bokszoló, Floyd Mayweather. A veretlen sztár egy másik legendás ökölvívóval, Manny Pacquaióval csap össze.","shortLead":"Visszatér a ringbe egy mérkőzés erejéig a legendás bokszoló, Floyd Mayweather. A veretlen sztár egy másik legendás...","id":"20180916_Egy_meccsre_visszater_a_legendas_bokszolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568c5182-ec18-4279-9577-face0ecc469a","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Egy_meccsre_visszater_a_legendas_bokszolo","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:05","title":"Egy meccsre visszatér a legendás bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg, napsütéses napunk lesz. ","shortLead":"Meleg, napsütéses napunk lesz. ","id":"20180917_Folytatodik_az_indian_nyar_30_fok_is_lehet_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a09499-0e8e-4998-ab35-928e3af325a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Folytatodik_az_indian_nyar_30_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:14","title":"Folytatódik az indián nyár, 30 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]