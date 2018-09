Sem sajtótájékoztatót, sem interjút, de még egy közleményt sem adhat ki például az Operaház, a Nemzeti Múzeum, a Müpa, illetve bármely, az EMMI alá tartozó intézmény addig, amíg azt jóvá nem hagyta a minisztérium. Erről tájékoztatja a tárca egy lapunk birtokába jutott levélben az érintett intézményeket. Nemcsak a nyilatkozó személyét, beosztást, és a médium nevét kell beírni egy előregyártott táblázatba intézménynek, hanem az interjú témáját, és a nyilatkozat „fő üzenetét is”. Méghozzá nem csak egy-egy odavetett szóval. A minisztérium, akár egy általános iskolás tanító, azt is megmondja a magyar kultúra csúcsintézményeinek, hogy szép, „egész mondatban” írják le nekik, miről fogják tájékoztatni a közvéleményt.

Az állami intézmények eddig is rövid pórázon voltak, de a színházak, múzeumok legalább szakmai kérdésekben, egy kiállításról, vagy bemutatóról, viszonylag szabadon nyilatkozhattak. Most, az éleződő kultúrharc jegyében ennek is vége. A nyilatkozatokra nem is az EMMI, hanem a Rogán-féle propaganda minisztérium adja meg a végső jóváhagyást. Így van ez a közterületi és egy egyéb reklámfelület vásárlása kapcsán is. Számos forrásunk számolt be arról, hogy ellenzéki lapokat, - korábban különösen a Simicska Lajos tulajdonában lévőket - rendre lehúzzák a listáról.