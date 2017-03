[{"available":true,"c_guid":"d6554deb-d922-4a17-ab1e-45fc973430e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ jelentéstevője főleg a civilek vegzálását, illetve jogvédők nehéz körülményeit emelte ki. ","shortLead":"Az ENSZ jelentéstevője főleg a civilek vegzálását, illetve jogvédők nehéz körülményeit emelte ki. ","id":"20170301_Lesujto_jelentest_irt_a_magyar_civilekrol_es_a_kormanyrol_az_ENSZbiztos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6554deb-d922-4a17-ab1e-45fc973430e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a856daf9-de3d-48cb-82a2-128b6346a11c","keywords":null,"link":"/itthon/20170301_Lesujto_jelentest_irt_a_magyar_civilekrol_es_a_kormanyrol_az_ENSZbiztos","timestamp":"2017. március. 01. 18:03","title":"Lesújtó jelentést írt a magyar civilekről és a kormányról az ENSZ-biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d157e4cf-f7d3-407a-b882-1dba71892cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor és Mráz Ágoston Sámuel is egyetértett abban, hogy a Momentum Mozgalom főleg az ellenzékre, és különösen az LMP-re jelenthet veszélyt. ","shortLead":"Török Gábor és Mráz Ágoston Sámuel is egyetértett abban, hogy a Momentum Mozgalom főleg az ellenzékre, és különösen...","id":"20170302_Sztarpolitologusok_a_Heti_Valaszban_a_Momentum_kicsinalhatja_az_LMPt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d157e4cf-f7d3-407a-b882-1dba71892cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497b9e34-d433-416e-aa70-1f4eff6a4975","keywords":null,"link":"/itthon/20170302_Sztarpolitologusok_a_Heti_Valaszban_a_Momentum_kicsinalhatja_az_LMPt","timestamp":"2017. március. 02. 09:55","title":"Sztárpolitológusok a Heti Válaszban: a Momentum kicsinálhatja az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d18d4f-b135-430c-b1c8-57b632306425","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 25 éves indonéz és a 28 éves vietnami nő ellen vádat emeltek, és akár fel is akaszthatják őket, ha a legfelsőbb bíróság úgy dönt. A két nő azt állítja, nem tudták, hogy gyilkosságra vették rá őket. Közreműködésükért fejenként 90 dollárt kaptak.","shortLead":"A 25 éves indonéz és a 28 éves vietnami nő ellen vádat emeltek, és akár fel is akaszthatják őket, ha a legfelsőbb...","id":"20170301_kim_dzsong_nam_gyilkosok_vademeles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d18d4f-b135-430c-b1c8-57b632306425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c2f324-492c-4dcc-bf71-87f4860e7ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20170301_kim_dzsong_nam_gyilkosok_vademeles","timestamp":"2017. március. 01. 06:50","title":"Elképesztő sztorival álltak elő Kim Dzsong Nam gyilkosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1883cb-342c-4814-865d-68399fcbefc4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint a kampányfinanszírozást írják át, azoknak a pártoknak vissza kell majd fizetni a kapott pénzt, akik nem kapnak elég szavazatot. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint a kampányfinanszírozást írják át, azoknak a pártoknak vissza kell majd fizetni a kapott pénzt...","id":"20170302_Megint_nekimegy_a_valasztasi_torvenynek_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da1883cb-342c-4814-865d-68399fcbefc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a79bf0-5931-40a3-8299-02d78e601472","keywords":null,"link":"/itthon/20170302_Megint_nekimegy_a_valasztasi_torvenynek_a_Fidesz","timestamp":"2017. március. 02. 07:01","title":"Megint nekimegy a választási törvénynek a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7676790-d266-4010-a72a-a11ae4becefd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százmilliókat fizethet a főváros, ha a jogerős döntés után Simicska Lajosék kártérítést is kapnak a Mahir-oszlopok jogszerűtlen eltávolítása miatt. Az ellenzék tudja, kinek kéne fizetnie.","shortLead":"Százmilliókat fizethet a főváros, ha a jogerős döntés után Simicska Lajosék kártérítést is kapnak a Mahir-oszlopok...","id":"20170301_Visszakinaljak_Tarlosekat_Simicska_karteriteset_fizesse_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7676790-d266-4010-a72a-a11ae4becefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa690f1-a3d3-44ff-b377-f1ec1b1bf8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20170301_Visszakinaljak_Tarlosekat_Simicska_karteriteset_fizesse_a_Fidesz","timestamp":"2017. március. 01. 16:03","title":"Visszakínálják Tarlósékat: Simicska kártérítését fizesse a Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304f02ad-19ac-47eb-8618-8141b13cfa8a","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Idegméreg végezhetett Kim Dzsong Nammal, az észak-koreai diktátor féltestvérével. A merényletet övező találgatásokban felsejlik, hogy Peking a meggyilkolt Kimet tarthatta talonban arra az esetre, ha az öccse, Kim Dzsong Un brutális rendszere az összeomlás szélére kerülne.","shortLead":"Idegméreg végezhetett Kim Dzsong Nammal, az észak-koreai diktátor féltestvérével. A merényletet övező találgatásokban...","id":"201709__eszakkorea__hatalmi_intrikak__kegyetlen_gyilkossagok__phenjani_tronok_harca","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=304f02ad-19ac-47eb-8618-8141b13cfa8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe39a95-3877-42a4-95b8-e76976f1adfb","keywords":null,"link":"/hetilap/2017.09/201709__eszakkorea__hatalmi_intrikak__kegyetlen_gyilkossagok__phenjani_tronok_harca","timestamp":"2017. március. 01. 00:00","title":"Phenjani trónok harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60290f21-8045-40a4-9ba8-0cb2d09b11e4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a helyen nem mindennapi autókülönlegességekkel találkozhatunk testközelből és teljesen ingyen. És még Dubajig sem kell elutazni hozzá. ","shortLead":"Ezen a helyen nem mindennapi autókülönlegességekkel találkozhatunk testközelből és teljesen ingyen. És még Dubajig sem...","id":"20170302_sportkocsik_frankfurt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60290f21-8045-40a4-9ba8-0cb2d09b11e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cef7ac-01f6-4293-8800-1edef280ea09","keywords":null,"link":"/cegauto/20170302_sportkocsik_frankfurt","timestamp":"2017. március. 02. 09:31","title":"Ide el kell zarándokolnia – szuperdrága és ritka sportkocsik Mekkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eba5854-597c-4bb8-b529-d21e12410e72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét egy olyan cég hívogatja sorra az itthoni alapítványokat, amely egy furcsának tűnő szolgáltatással próbál némi pénzt legombolni róluk: egy meghatározott összegért egyebek mellett azt is feltüntetik róluk a társaság oldalán, hogy a velük szerződő alapítvány gazdálkodása átlátható. A cég szerint a nekik nem fizető szervezeteket is minősítik, csak ők nem kapnak extra szolgáltatásokat. A civilek viszont már szerveződnek ezen cég ellen is – derül ki az Index cikkéből.\r

","shortLead":"Ismét egy olyan cég hívogatja sorra az itthoni alapítványokat, amely egy furcsának tűnő szolgáltatással próbál némi...","id":"20170302_ujra_zsarolni_probaljak_a_civil_szervezeteket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eba5854-597c-4bb8-b529-d21e12410e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d13f7c-7061-43d5-b11a-53528c528267","keywords":null,"link":"/itthon/20170302_ujra_zsarolni_probaljak_a_civil_szervezeteket","timestamp":"2017. március. 02. 12:37","title":"Újra zsarolni próbálják a civil szervezeteket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]