[{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott: lelassult, nehezebben kapcsolt be és ki. Kiderült: a billentyűleütéseket is figyelő kémszoftver van rajta.","shortLead":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott...","id":"20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade32754-e6ff-4a62-8dce-1a395382fb7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","timestamp":"2018. március. 09. 18:13","title":"Kémprogramot találtak Márki-Zay Péter számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffe06c1-cd54-41c5-af2a-eb9207275585","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Anya és gyermeke jól vannak – közölte pénteken a svéd királyi palota.","shortLead":"Anya és gyermeke jól vannak – közölte pénteken a svéd királyi palota.","id":"20180309_Kislanya_szuletett_Madeleine_sved_hercegnonek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bffe06c1-cd54-41c5-af2a-eb9207275585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adae4ff-3bd5-40c7-87f0-0fcdb6d6234a","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Kislanya_szuletett_Madeleine_sved_hercegnonek","timestamp":"2018. március. 09. 15:53","title":"Kislánya született Madeleine svéd hercegnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5db80f7-1f76-488a-8ecf-bbf2a2eb5ea4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Martin Shkrelit a bíróság azzal vádolta, hogy becsapta a befektetési alapjába pénzt fektető embereket. Shkreli korábban azért vált közutálat tárgyává, mert az általa alapított Turing nevű cég révén 2015-ben megvásárolta egy gyógyszer szabadalmi jogait, s azonnal 5000 százalékkal megemelte az AIDS-betegek, terhes nők és idős emberek által használt életmentő medicina árát.","shortLead":"Martin Shkrelit a bíróság azzal vádolta, hogy becsapta a befektetési alapjába pénzt fektető embereket. Shkreli korábban...","id":"20180309_Het_evre_iteltek_Amerika_leggyuloltebb_emberet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5db80f7-1f76-488a-8ecf-bbf2a2eb5ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfbccda-fba7-4cf7-8475-9c9bf59d3243","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Het_evre_iteltek_Amerika_leggyuloltebb_emberet","timestamp":"2018. március. 09. 20:53","title":"Hét évre ítélték „Amerika leggyűlöltebb emberét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfea146b-53ab-4791-a938-5ba5c74daa0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt videójában nem menekültek vannak, teljesen másról forgatott videót.","shortLead":"A párt videójában nem menekültek vannak, teljesen másról forgatott videót.","id":"20180309_A_Momentum_is_kiment_Becsbe_de_ok_teljesen_mast_lattak_mint_Lazar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfea146b-53ab-4791-a938-5ba5c74daa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b1b9da-38ab-4423-9bc0-b4db78365a33","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_A_Momentum_is_kiment_Becsbe_de_ok_teljesen_mast_lattak_mint_Lazar","timestamp":"2018. március. 09. 12:11","title":"A Momentum is kiment Bécsbe, de teljesen mást látott, mint Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Átalakult a legnépszerűbb OKJ-s képzések listája.","shortLead":"Átalakult a legnépszerűbb OKJ-s képzések listája.","id":"20180308_Berugyintezonek_es_sportedzonek_tanul_a_magyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe920d5f-2b58-4509-846d-d872c274297b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180308_Berugyintezonek_es_sportedzonek_tanul_a_magyar","timestamp":"2018. március. 08. 11:00","title":"Bérügyintézőnek és sportedzőnek tanul a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bb6111-feac-4a5e-ad18-873cc8ad841d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl sok szobát foglaltak le a vizes vb szervezői, az üresen maradt szálláshelyek után pedig csak nehezen voltak hajlandóak fizetni a szállodáknak.","shortLead":"Túl sok szobát foglaltak le a vizes vb szervezői, az üresen maradt szálláshelyek után pedig csak nehezen voltak...","id":"20180308_Alig_akartak_kifizetni_a_vizes_vb_szervezoi_az_uresen_maradt_szallodai_szobakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bb6111-feac-4a5e-ad18-873cc8ad841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9257c310-8c7f-4a63-8ac8-a8ba3b6436ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Alig_akartak_kifizetni_a_vizes_vb_szervezoi_az_uresen_maradt_szallodai_szobakat","timestamp":"2018. március. 08. 09:31","title":"Alig akarták kifizetni a vizes vb szervezői az üresen maradt szállodai szobákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de705e69-4faa-4a96-a836-e601970ba2cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Tesco-parkolóban választási gyűlést tartani. ","shortLead":"Nem lehet Tesco-parkolóban választási gyűlést tartani. ","id":"20180309_Momentum_vs_Tesco_megint_a_part_ellen_dontottek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de705e69-4faa-4a96-a836-e601970ba2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9ca9e-cc74-4557-b947-acb3fc7ca0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Momentum_vs_Tesco_megint_a_part_ellen_dontottek","timestamp":"2018. március. 09. 19:45","title":"Momentum vs. Tesco: megint a párt ellen döntöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf4d5e4-a6b0-4226-b623-fa14dba2abca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég avatták fel a 66 éves filmsztár csillagát: az eseményen a Star Wars-széria atyja, George Lucas és az űreposz másik híres hőse, a Han Solót játszó Harrison Ford is beszédet mondott.","shortLead":"Nemrég avatták fel a 66 éves filmsztár csillagát: az eseményen a Star Wars-széria atyja, George Lucas és az űreposz...","id":"20180309_Csillagot_kapott_Mark_Hamill_a_Hiressegek_setanyan_de_Carrie_Fisher_nagyon_hianyzott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf4d5e4-a6b0-4226-b623-fa14dba2abca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29b92a0-6bfc-404b-a745-ab6d8516e537","keywords":null,"link":"/kultura/20180309_Csillagot_kapott_Mark_Hamill_a_Hiressegek_setanyan_de_Carrie_Fisher_nagyon_hianyzott","timestamp":"2018. március. 09. 17:10","title":"Csillagot kapott Mark Hamill a Hírességek sétányán, de Carrie Fisher nagyon hiányzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]