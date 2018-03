Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország bejelentette, sikerest tesztet hajtottak végre egy olyan hiperszonikus rakétával, amely a hangsebesség tízszeresével repülve képes megsemmisíteni a kijelölt célokat.\r

","shortLead":"Oroszország bejelentette, sikerest tesztet hajtottak végre egy olyan hiperszonikus rakétával, amely a hangsebesség...","id":"20180311_Hiperszonikus_orosz_raketa__sikeres_teszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044aa80-53ed-4ef7-aed4-e5c1de55698f","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Hiperszonikus_orosz_raketa__sikeres_teszt","timestamp":"2018. március. 11. 17:06","title":"Hiperszonikus orosz rakéta – sikeres teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje Münchenben kampányolt.","shortLead":"A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje Münchenben kampányolt.","id":"20180312_Vona_eltorolne_a_mentelmi_jogot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be3441d-0b8f-47c3-ae0d-c25ebf263a55","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Vona_eltorolne_a_mentelmi_jogot","timestamp":"2018. március. 12. 13:25","title":"Vona eltörölné a mentelmi jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába keveredett a Lévai Katain vezette Lendülettel Párt – értesült a 168 Óra. A héten kipattant zuglói botrányhoz hasonlóan itt is kormányoldal segíthette aláírásokkal Lendület közös baloldali jelöltje ellen induló képviselő-jelöltjét.","shortLead":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába...","id":"20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8af884-64fc-40ac-b1a9-8b8a522bbe79","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 11. 14:42","title":"Rákospalotán is a Fideszről másolhatta ajánlásait Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","shortLead":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","id":"20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92534a7e-d073-46df-8407-8ac711cc1a00","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","timestamp":"2018. március. 12. 09:12","title":"Mészöly Kálmán nem szabadul a sarlatánoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8be85d-a9b7-49b8-beee-b4c224751431","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pisztollyal a derekán rohant be a pályára az egyik görög labdarúgócsapat orosz tulajdonosa, hogy megvitasson a bíróval egy szerinte jogtalan ítéletet.","shortLead":"Pisztollyal a derekán rohant be a pályára az egyik görög labdarúgócsapat orosz tulajdonosa, hogy megvitasson a bíróval...","id":"20180312_Halott_ember_vagy__uvoltotte_a_focicsapat_tulajdonosa_a_bironak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8be85d-a9b7-49b8-beee-b4c224751431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c6392-dda8-4570-9a7e-7b85aba7498d","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Halott_ember_vagy__uvoltotte_a_focicsapat_tulajdonosa_a_bironak","timestamp":"2018. március. 12. 10:23","title":"Halott ember vagy – üvöltötte a focicsapat tulajdonosa a bírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt svéd céget.","shortLead":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt...","id":"201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74b583-c6fb-490a-870e-bc42389528d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","timestamp":"2018. március. 11. 10:00","title":"Új kottából fog játszani az eddig veszteséget veszteségre halmozó Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905a983e-79b8-45f6-be7f-181f3451d70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán kormányszóvivő meghívta a Békemenetet az állami ünnepeségre, Orbán Viktor beszédjére. És a két program véletlenül sem üti egymást.\r

\r

","shortLead":"Kovács Zoltán kormányszóvivő meghívta a Békemenetet az állami ünnepeségre, Orbán Viktor beszédjére. És a két program...","id":"20180311_Nagy_szeretettel_varja_a_kormany_a_Bekemenet_resztevoit_a_Kossuth_teri_Orbanbeszeden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905a983e-79b8-45f6-be7f-181f3451d70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5706f921-3a64-4851-b233-dd49f6e8a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Nagy_szeretettel_varja_a_kormany_a_Bekemenet_resztevoit_a_Kossuth_teri_Orbanbeszeden","timestamp":"2018. március. 11. 14:50","title":"Nagy szeretettel várja a kormány a Békemenet résztvevőit a Kossuth téri Orbán-beszéden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","shortLead":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","id":"20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4225fc9-f304-4267-be6a-04ce39da87f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Nekiestek az M1-es kátyúzásának – bármikor lehet torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]