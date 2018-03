Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Júliusig Athén, Tallinn, Harkov és Bécs is elérhetővé válik a társaság hálózatában.","shortLead":"Júliusig Athén, Tallinn, Harkov és Bécs is elérhetővé válik a társaság hálózatában.","id":"20180313_Nagy_dobasra_keszul_a_Wizz_Air_70_uj_utvonal_21_uj_gep_4_uj_celallomas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f5672d-a529-4704-b25d-d0753b1abcc1","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Nagy_dobasra_keszul_a_Wizz_Air_70_uj_utvonal_21_uj_gep_4_uj_celallomas","timestamp":"2018. március. 13. 10:53","title":"Nagy dobásra készül a Wizz Air: 70 új útvonal, 21 új gép, 4 új célállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","shortLead":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","id":"20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf60aa5b-ca52-4ded-a924-fffb077e6b37","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","timestamp":"2018. március. 13. 08:33","title":"Trump pornószínésznője visszafizeti a pénzt, csak beszélhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás kampánya miatt élt panasszal valaki, de az Ab elutasította a panaszt, mondván hiába van az Alaptörvényben kimondva valami szabályként, nem Alaptörvényben biztosított jogról van szó. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás kampánya miatt élt panasszal valaki, de az Ab elutasította a panaszt, mondván...","id":"20180314_Ab_Nem_minden_alkotmanysertes_ellen_lehet_panaszt_tenni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4b110e-2343-4a46-bfdc-6418b41303cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ab_Nem_minden_alkotmanysertes_ellen_lehet_panaszt_tenni","timestamp":"2018. március. 14. 10:06","title":"Ab: Nem minden alkotmánysértés ellen lehet panaszt tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","shortLead":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","id":"20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147dc1ab-f99a-476f-8892-c8ce464463dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 13. 14:21","title":"Felélesztené a Ferrari a világ legdrágább autójának gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma, március 14-én van Kósa Lajos születésnapja, ma lett 54. éves. Szavazzon, mivel lepné meg leginkább!","shortLead":"Ma, március 14-én van Kósa Lajos születésnapja, ma lett 54. éves. Szavazzon, mivel lepné meg leginkább!","id":"20180314_On_hogy_koszontene_a_szuletesnapjan_Kosa_Lajost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd855a4-697e-48d3-970f-84757f4241a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_On_hogy_koszontene_a_szuletesnapjan_Kosa_Lajost","timestamp":"2018. március. 14. 10:19","title":"Ön hogy köszöntené a születésnapján Kósa Lajost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta valaki, hogy rendelkezzen egy ezermilliárd forintnak megfelelő összeg felett. ","shortLead":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta...","id":"20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a57b91-8171-45fd-b95f-e5e93217a3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","timestamp":"2018. március. 13. 06:55","title":"Kósa ezermilliárdnál is több pénz felett rendelkezhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta. A gyilkos korábban is ölhetett gyermeket. ","shortLead":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta.","id":"20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c5b08f-a42c-40fb-a95f-87bf642e8e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","timestamp":"2018. március. 13. 13:15","title":"Spanyol kisgyermek tragédiája: az apa barátnője lehet a bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","shortLead":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","id":"20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bc4129-eb49-4412-a233-6b353ae41ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","timestamp":"2018. március. 13. 20:42","title":"Másfél éves kislányt mart halálra családja kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]