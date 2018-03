Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök reklámvideót forgatott, ipari mennyiségű csokoládét vásárolt, az egyik csokinyúl nem is bírta az idegfeszültséget.","shortLead":"A miniszterelnök reklámvideót forgatott, ipari mennyiségű csokoládét vásárolt, az egyik csokinyúl nem is bírta...","id":"20180320_Okostojas_mondtak_Orbannak_Szerencsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4bde65-d02e-4458-a220-6c319e27c3d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Okostojas_mondtak_Orbannak_Szerencsen","timestamp":"2018. március. 20. 11:05","title":"Okostojás, mondták Orbánnak Szerencsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc528d6-ee8e-41a2-9e65-3c68544647a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy hírlik, hogy az idén egy új, eddig még nem használt színt vet be az Apple 2018-as iPhone-modelljeinél.","shortLead":"Úgy hírlik, hogy az idén egy új, eddig még nem használt színt vet be az Apple 2018-as iPhone-modelljeinél.","id":"20180321_idei_iphoneok_blush_gold_szin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc528d6-ee8e-41a2-9e65-3c68544647a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4ce402-5ddb-4b43-b222-41af204aa455","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_idei_iphoneok_blush_gold_szin","timestamp":"2018. március. 21. 10:00","title":"Lehet, hogy ez lesz az új szín az idei iPhone-oknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca73eb8-c4cc-4368-8744-1c5a5d3b3283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos infláció ez elmúlt 16 évben összesen 81 százalék volt, aminél lényegesen jobban nőtt az átlagos bér: 204 százalékkal. 