Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Natalie Portman izraeli származású amerikai színésznő közleményben részletezte, miért nem veszi át az izraeli Nobel-díjnak is nevezett, kétmillió dollárral járó Genezis-díját hangsúlyozva, hogy se nem tagja, se nem támogatója Izrael-ellenes mozgalomnak – írta a The Hollywood Reporter hírportál.","shortLead":"Natalie Portman izraeli származású amerikai színésznő közleményben részletezte, miért nem veszi át az izraeli...","id":"20180421_Natalie_Portman_Nem_akarok_Netanjahu_tamogatojanak_tunni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c83c64c-b77e-41df-b095-4b1cf3363cbc","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Natalie_Portman_Nem_akarok_Netanjahu_tamogatojanak_tunni","timestamp":"2018. április. 21. 15:10","title":"Natalie Portman: Nem akarok Netanjahu támogatójának tűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült az előzőnél. Márki-Zay Péter volt az este sztárja, szónoklata programbeszédnek is beillett. A tömegben álló Karácsony Gergely nem is volt túl lelkes, amikor Hódmezővásárhely polgármestere az ellenzék leváltásáról beszélt.","shortLead":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült...","id":"20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc3912e-8f67-4f4f-98fb-f310bd086c67","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","timestamp":"2018. április. 22. 00:23","title":"Újra tízezrek a budapesti utcákon: Orbán ellen és egy új ellenzékért vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f94c2f8-4e70-42d4-8015-952c8ac191cb","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A pornószínésznővel folytatott afférjánál sokkal nagyobb politikai veszélyt jelent Donald Trump számára az, ahogyan fizetett a nőnek a hallgatásáért. Az amerikai elnökök egész sora csalta az asszonyát, de az erkölcsi károkon kívül ritkán lett bántódásuk.","shortLead":"A pornószínésznővel folytatott afférjánál sokkal nagyobb politikai veszélyt jelent Donald Trump számára az, ahogyan...","id":"201812__elnoki_viszonyok__botranyok__elhallgatasok__szex_es_washington","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f94c2f8-4e70-42d4-8015-952c8ac191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249db28f-6b4f-4484-9912-77bd2ad85c55","keywords":null,"link":"/vilag/201812__elnoki_viszonyok__botranyok__elhallgatasok__szex_es_washington","timestamp":"2018. április. 22. 11:30","title":"Sok amerikai elnök félrelépett, de nem bukott bele. Miben bízhat Trump? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Levették őket a tiltólistáról.\r

\r

","shortLead":"Levették őket a tiltólistáról.\r

\r

","id":"20180422_A_szombati_tuntetes_elso_sikere_ujra_megy_Wellhello_a_Petofi_Radioban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d01df3d-bfed-4953-9614-a8174650638c","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_A_szombati_tuntetes_elso_sikere_ujra_megy_Wellhello_a_Petofi_Radioban","timestamp":"2018. április. 22. 12:03","title":"A szombati tüntetés első sikere: újra megy Wellhello a Petőfi Rádióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közbeszerzésről szó sem volt.","shortLead":"Közbeszerzésről szó sem volt.","id":"20180421_Csendben_vett_a_kormany_kilenc_hasznalt_mentohelikoptert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc597d1b-a2cf-4c66-8d1e-d6cae1a77ab4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Csendben_vett_a_kormany_kilenc_hasznalt_mentohelikoptert","timestamp":"2018. április. 21. 15:23","title":"Csendben vett a kormány kilenc használt mentőhelikoptert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De szerencsére nem hangolták össze a támadást.","shortLead":"De szerencsére nem hangolták össze a támadást.","id":"20180422_Kigyo_medve_es_capa_is_megtamadott_egy_20_eves_fiut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccae61f1-c757-45fd-a86d-98a2c8a5047f","keywords":null,"link":"/elet/20180422_Kigyo_medve_es_capa_is_megtamadott_egy_20_eves_fiut","timestamp":"2018. április. 22. 17:25","title":"Kígyó, medve és cápa is megtámadott egy 20 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely a reklámokat nem szűrte ki, viszont kémkedett az ember után.","shortLead":"Világszerte 20 millió felhasználó telepíthetett a Chrome böngészőjéhez olyan hirdetésblokkoló bővítményt, amely...","id":"20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604db6e4-947b-4b94-8ba4-3fc10f1b7547","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_google_chrome_kamu_hirdetesblokkolo_bovitmeny_reklamblokkolo_kemprogram","timestamp":"2018. április. 23. 12:03","title":"Használ a Chrome-ban reklámblokkolót? Kiderült, hogy 20 000 000 ember igazából kémprogramot telepített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevés magyar olvas könyveket, de aki megteszi, az nagyon sok időt tölt ezzel.","shortLead":"Kevés magyar olvas könyveket, de aki megteszi, az nagyon sok időt tölt ezzel.","id":"20180423_Naponta_tiz_percig_olvas_konyvet_az_atlagos_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d68b70-a153-42e4-aea4-beb45e7adefc","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Naponta_tiz_percig_olvas_konyvet_az_atlagos_magyar","timestamp":"2018. április. 23. 10:39","title":"Naponta tíz percig olvas könyvet az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]