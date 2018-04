Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b3d7625-fad5-4701-b02e-26d0a954baf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a gomba, úgy nőnek ki a földből a fővárosban azok a sportkomplexumok, amelyek elengedhetetlenek egy budapesti olimpia megrendezéséhez. Ugyan a Momentum korábban meghátrálásra késztette Orbán Viktort, de egy újabb kétharmad sok mindenre jó lehet. Akár a 2032-es játékok megpályázására is.","shortLead":"Mint a gomba, úgy nőnek ki a földből a fővárosban azok a sportkomplexumok, amelyek elengedhetetlenek egy budapesti...","id":"20180423_Olimpiat_nem_rendezunk_de_750_milliardot_elkoltottek_mar_ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b3d7625-fad5-4701-b02e-26d0a954baf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9366d483-8b72-40dc-9666-af7e4031cd42","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Olimpiat_nem_rendezunk_de_750_milliardot_elkoltottek_mar_ra","timestamp":"2018. április. 23. 10:16","title":"Olimpiát nem rendezünk, de 750 milliárdot elköltöttek már rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és hogy miként lehetne kihátrálni a szerződésekből.","shortLead":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és...","id":"20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb46d6-4946-472d-b875-795936ff5ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","timestamp":"2018. április. 23. 05:58","title":"Nem titkosak a paksi dokumentumok, csak megnézni nem lehet őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","shortLead":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","id":"20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33a95c-f696-4d30-90bf-95fccae9758f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","timestamp":"2018. április. 23. 20:55","title":"Bolondos április: az országos melegrekord is majdnem megdőlt ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt már tudjuk, hogy fiú lett Vilmos és Katalin harmadik gyereke. A nevére viszont még várni kell.","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy fiú lett Vilmos és Katalin harmadik gyereke. A nevére viszont még várni kell.","id":"20180423_Megszuletett_de_mi_lesz_a_neve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8306f015-d3dc-45b0-9333-9062bc6acb1b","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_de_mi_lesz_a_neve","timestamp":"2018. április. 23. 15:13","title":"Megszületett, de mi lesz a neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","shortLead":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","id":"20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038e10d2-43bf-4e47-9b64-4db6b7cb4697","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2018. április. 23. 08:54","title":"Tagad Gyárfás Tamás állítólagos zsarolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3f2a58-9297-4ede-bc94-09b15821444c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jelentős felvásárlás híre járta be a netet: a SmugMug nevű képmegosztó szolgáltatás tette rá a kezét a Flickrre.","shortLead":"Egy jelentős felvásárlás híre járta be a netet: a SmugMug nevű képmegosztó szolgáltatás tette rá a kezét a Flickrre.","id":"20180423_a_smugmug_felvasarolta_a_flickrt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3f2a58-9297-4ede-bc94-09b15821444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7fb566-40d0-4ca3-8a85-c341e498b32b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_a_smugmug_felvasarolta_a_flickrt","timestamp":"2018. április. 23. 13:00","title":"Akár önt is érintheti, hogy felvásárolták az egyik legnagyobb fényképmegosztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d32a0dd-f7a2-4663-9216-5c174bfc002b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételeken szereplő férfi arcát nem látni, így nem bizonyított, hogy P. László az.","shortLead":"A felvételeken szereplő férfi arcát nem látni, így nem bizonyított, hogy P. László az.","id":"20180424_Terez_koruti_robbantas_nem_bizonyitanak_semmit_a_kamerafelvetelek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d32a0dd-f7a2-4663-9216-5c174bfc002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edd81a5-9f2c-4d60-a650-2134c073aa56","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Terez_koruti_robbantas_nem_bizonyitanak_semmit_a_kamerafelvetelek","timestamp":"2018. április. 24. 06:05","title":"Körúti robbantás: nem bizonyított, hogy P. László van minden kamerafelvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","shortLead":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","id":"20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5e6e62-6dc4-497e-af84-6d21158eda0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","timestamp":"2018. április. 23. 12:56","title":"\"A magyarok az egészségükkel fizetnek\" - híres orvosi lap kritizálja az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]