Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","shortLead":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","id":"20180426_Jon_a_Massive_Attack","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00989854-ba5f-462a-89ac-36e7e759c789","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_a_Massive_Attack","timestamp":"2018. április. 26. 09:18","title":"Jön a Massive Attack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő nem adott interjút – legalábbis egyelőre –, hogy miért nem kívánta folytatni a miniszterséget.","shortLead":"Ő nem adott interjút – legalábbis egyelőre –, hogy miért nem kívánta folytatni a miniszterséget.","id":"20180425_Simicsko_Istvant_is_kirakta_Orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf8efeb-f01f-42ff-8c5a-957971a14f10","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Simicsko_Istvant_is_kirakta_Orban","timestamp":"2018. április. 25. 15:26","title":"Simicskó Istvánt is kirakta Orbán – összeszedtük a menőket és maradókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de105f6f-ab29-4517-96d0-c3a0e31b65cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly áttörést ért el egy újfajta streamelési technikával a Washingtoni Egyetem kutatócsapata. Olyan megoldással rukkoltak elő, amellyel az élő közvetítés sokkal kevesebb energiát emészt fel. Az otthonunkat vagy a cég telephelyét figyelő biztonsági kameráknál vetnék be először.","shortLead":"Komoly áttörést ért el egy újfajta streamelési technikával a Washingtoni Egyetem kutatócsapata. Olyan megoldással...","id":"20180425_video_streameles_backscatter_technologia_radiojelek_washingtoni_egyetem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de105f6f-ab29-4517-96d0-c3a0e31b65cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896437e3-b297-4577-8061-cac119af83b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_video_streameles_backscatter_technologia_radiojelek_washingtoni_egyetem","timestamp":"2018. április. 25. 11:03","title":"Kész a technológia: jöhetnek az újfajta biztonsági kamerák, de tovább lehet majd Facebookon is élőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian gyanúsított ellen, aki az előző nap bérelt kisteherautójával járókelők közé hajtott Torontóban – jelentette a kanadai sajtó. A gyanúsított 25 embert gázolt el, akik közül tíz meghalt.","shortLead":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian...","id":"20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df1b25-8be2-4a4c-a6e7-d5afffd832ee","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","timestamp":"2018. április. 25. 07:18","title":"Szexuális frusztrációi miatt gázolhatott a torontói merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Félelmetes, mekkora hasonlóság van Dolores Leis Antelo és az amerikai elnök között. ","shortLead":"Félelmetes, mekkora hasonlóság van Dolores Leis Antelo és az amerikai elnök között. ","id":"20180426_Megtalaltak_Trump_tokeletes_hasonmasat_de_kapaszkodjon_egy_spanyol_asszony_az","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea42512-9dca-4b42-be6f-d036885ac159","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_Megtalaltak_Trump_tokeletes_hasonmasat_de_kapaszkodjon_egy_spanyol_asszony_az","timestamp":"2018. április. 26. 11:21","title":"Megtalálták Trump tökéletes hasonmását, de kapaszkodjon: egy spanyol asszony az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","shortLead":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","id":"20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec418ce-04c0-442f-b6be-e4193ee16002","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","timestamp":"2018. április. 24. 21:11","title":"Taktikát váltanak a Ligetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal a szavazás előtt levették a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.","shortLead":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal...","id":"20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19b369b-6705-4e8f-8a4f-ed5fb6d64453","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","timestamp":"2018. április. 25. 11:30","title":"Tarlós az utolsó pillanatban fújta le a lezsírozottnak tűnt döntést a városnéző buszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sarkvidék környékén rekordmértékű a mikroműanyag-koncentráció a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI) kutatóinak eredményei szerint.","shortLead":"Az Északi-sarkvidék környékén rekordmértékű a mikroműanyag-koncentráció a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI...","id":"20180424_aggasztoan_sok_a_muanyag_a_tengeri_jegben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b99e86c-bc8d-4908-89e2-941ca7e11107","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_aggasztoan_sok_a_muanyag_a_tengeri_jegben","timestamp":"2018. április. 24. 19:09","title":"Aggasztóan sok a műanyag a tengeri jégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]