[{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"Fazekas Erzsébet","category":"velemeny","description":"Személyes élmény az egyéni példamutatásról az új emberminiszter főigazgató korából.","shortLead":"Személyes élmény az egyéni példamutatásról az új emberminiszter főigazgató korából.","id":"20180507_Kasler_Miklos_valamint_a_megelozes_es_a_hitelesseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6392e5e3-9b02-4958-819b-01adf1c52ce8","keywords":null,"link":"/velemeny/20180507_Kasler_Miklos_valamint_a_megelozes_es_a_hitelesseg","timestamp":"2018. május. 07. 12:11","title":"Kásler Miklós, valamint a megelőzés és a hitelesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17064ee1-bb8b-40b5-9ef4-89b8ce5dd9fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét a facebookozók kíváncsiságát és barátaikba vetett bizalmát használja ki egy kártevő a terjedésre, az adatlopásra és kriptopénz-bányászatra.","shortLead":"Ismét a facebookozók kíváncsiságát és barátaikba vetett bizalmát használja ki egy kártevő a terjedésre, az adatlopásra...","id":"20180507_facexworm_facebook_messengeren_terjedo_kartevo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17064ee1-bb8b-40b5-9ef4-89b8ce5dd9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f7ad6-94bb-40d6-a2a8-0b4c491b6532","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_facexworm_facebook_messengeren_terjedo_kartevo","timestamp":"2018. május. 07. 09:59","title":"Csak óvatosan a Facebook-videókkal, újabb veszélyes kártevő terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-rezsimnek mindig kell egy ellenség, akire lőni lehet. Most a Kúria a Soros, és a jogászokkal teletűzdelt Fideszt az sem érdekli, hogy nincs igaza.","shortLead":"Az Orbán-rezsimnek mindig kell egy ellenség, akire lőni lehet. Most a Kúria a Soros, és a jogászokkal teletűzdelt...","id":"20180507_Nem_igaz_amit_a_Fidesz_mond_a_Kuria_nem_vett_el_toluk_mandatumot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272cb6-d38b-4f77-bad5-4078352e394a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Nem_igaz_amit_a_Fidesz_mond_a_Kuria_nem_vett_el_toluk_mandatumot","timestamp":"2018. május. 07. 14:50","title":"Nem igaz, amit a Fidesz mond, a Kúria nem vett el tőlük mandátumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Viasat 3 csatornán indul egy új vetélkedő.","shortLead":"A Viasat 3 csatornán indul egy új vetélkedő.","id":"20180508_Visszater_a_kepernyore_Gundel_Takacs_Gabor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af99181c-fdb5-431f-b4c1-c0444fcfb860","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Visszater_a_kepernyore_Gundel_Takacs_Gabor","timestamp":"2018. május. 08. 11:14","title":"Visszatér a képernyőre Gundel Takács Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","shortLead":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","id":"20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5962cf73-9ca6-4864-bcb8-30de05f24164","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","timestamp":"2018. május. 07. 22:14","title":"Óriásit ment a Hír TV áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat. Így nem maradt más, csak Andy Vajna.","shortLead":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat...","id":"20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9812ecd0-fe7e-4420-882b-8956b71b1448","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","timestamp":"2018. május. 07. 14:28","title":"Andy Vajna nyomdájában készül Botka Lászlóék önkormányzati lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3e7ba6-bd4e-4668-969b-e26f8e0d06d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frölich Róbert április közepén mondott le a posztról, a Mazsihisz most úgy döntött, nincs szükség utódra.","shortLead":"Frölich Róbert április közepén mondott le a posztról, a Mazsihisz most úgy döntött, nincs szükség utódra.","id":"20180507_nem_lesz_uj_orszagos_forabbi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3e7ba6-bd4e-4668-969b-e26f8e0d06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa5607c-9002-44a0-b419-ea75bd02e4f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_nem_lesz_uj_orszagos_forabbi","timestamp":"2018. május. 07. 16:10","title":"Nem lesz új országos főrabbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfad859e-ea94-4ad4-be3c-bc691aa03fb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most úgy tűnik, nagyon nem.","shortLead":"Most úgy tűnik, nagyon nem.","id":"20180508_Aggodnak_a_tuntetok_leszneke_elegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfad859e-ea94-4ad4-be3c-bc691aa03fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b983f0-fe31-4c87-a300-c3cfba5764ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Aggodnak_a_tuntetok_leszneke_elegen","timestamp":"2018. május. 08. 17:43","title":"Aggódnak a tüntetők, lesznek-e elegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]