[{"available":true,"c_guid":"3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is megtudhattuk, nagyjából milyen árra lehet számítani.","shortLead":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is...","id":"20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcaa-a7e4-49b1-ae2e-8a103ed47b90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","timestamp":"2018. május. 10. 19:00","title":"A megjelenési ideje után az is kiszivárgott, mennyibe fog kerülni a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162af72a-c518-4e61-8e49-50ba6ac2f78c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180511_Az_oroszok_nem_engedik_be_a_focivbre_a_doppingszakerto_ujsagirot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162af72a-c518-4e61-8e49-50ba6ac2f78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3e65a4-9252-4c74-9650-0ca2a8e0d32a","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Az_oroszok_nem_engedik_be_a_focivbre_a_doppingszakerto_ujsagirot","timestamp":"2018. május. 11. 17:58","title":"Az oroszok nem engedik be a foci-vb-re a doppingszakértő újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszövetség szerint ez is kevés a munkaerőhiány orvoslására.","shortLead":"A szakszövetség szerint ez is kevés a munkaerőhiány orvoslására.","id":"20180511_Megint_lehet_ingyen_kamionsofornek_tanulni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d599dfa-717a-45da-a4c8-4844293b4a31","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Megint_lehet_ingyen_kamionsofornek_tanulni","timestamp":"2018. május. 11. 11:08","title":"Megint lehet ingyen kamionsofőrnek tanulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adffd08-9bc2-429a-8830-96520379cce7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legjobb középiskolai tanulók többsége budapesti felsőoktatási intézménybe felvételizik.","shortLead":"A legjobb középiskolai tanulók többsége budapesti felsőoktatási intézménybe felvételizik.","id":"201819__felsooktatas__tovabbtanulas__top_10_diakok__hova_tovabb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9adffd08-9bc2-429a-8830-96520379cce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e9d666-b455-494b-b2fe-38c0fcb0f6af","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__felsooktatas__tovabbtanulas__top_10_diakok__hova_tovabb","timestamp":"2018. május. 12. 08:00","title":"A legjobb diákok Budapestet választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf88fd7b-d023-469c-ae88-2c64d5f69ff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A németek körözték a svéd állampolgárt, akit a Terézvárosban fogtak el.","shortLead":"A németek körözték a svéd állampolgárt, akit a Terézvárosban fogtak el.","id":"20180512_sved_ingatlancsalo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf88fd7b-d023-469c-ae88-2c64d5f69ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218c781b-63f2-4dde-9d04-ad2e72a9496b","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_sved_ingatlancsalo","timestamp":"2018. május. 12. 17:04","title":"Nálunk bujkált a svéd ingatlancsaló, meztelenül kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Van az úgy, hogy az ember igenis megadja a módját a reggelinek, pláne a villásreggelinek. S pláne, ha egész nap "reggelizhet", ejtőzhet. Erre találták ki a Stílusos Vidéki Szállodák, hogy összehozzák május 13-án kis hazánk első nagy (villás)reggelizős napját. S pláne, ha egész nap...