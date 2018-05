„Szó nincs arról, hogy elálltunk volna egy zöldség-gyümölcs alapanyagot feldolgozó „chipsgyár” megépítéséről Hódmezővásárhelyen – reagált a sajtóban megjelent hírekre a hvg.hu-nak Medgyesi István, szentesi vállalkozó. Először a Vásárhely24.com oldalon jelent meg, hogy a portál információi szerint szedi a sátorfáját az Eurochips Kft., és annak ellenére, hogy a helyi ipari parkban már területet is vásárolt az üzem felépítéséhez, mégsem kívánja azt megépíteni, mert bizonytalannak érzi a politikai helyzetet. A cégvezetőt elmondta, hogy továbbra is szándékukban áll egy korszerű, minőségi alapanyagokat feldolgozó üzem beindítása, jelenleg a forrásszerkezet összerakása történik, magyarul a bankokkal tárgyalnak, hogy megfelelő anyagiakat tudjanak biztosítani a beruházáshoz.

A Magyar Időknek nyilatkozva, Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció elnöke beszélt arról, hogy az új polgármester, Márki-Zay Péter milyen kártékony munkát végez a városban. Példaként említette , hogy a hírek szerint egy komoly befektető már el is hagyja a várost, holott már területet is szerzett milliárdos befektetési terve megvalósításához.A jelek szerint Hegedűs is a helyi portálról szerezhette az információt, aminek nem járt utána személyesen. Az interjúban Hegedűs azt is felrója Márki-Zay Péternek, hogy sorra mondanak fel a polgármesteri hivatal dolgozói, és azt is, hogy halálgyárnak nevezte a vásárhelyi kórházat, ami miatt be is perelték a polgármestert.

Márki-Zay Péter erre a hvg.hu-nak úgy reagált, hogy ő maga soha nem nevezte halálgyárnak a kórházat, mindösszesen egy fórumon annyi hangzott el, hogy ha valaki ma bemegy a vásárhelyi kórházba, az az életét kockáztatja. Nem sokkal ezt követően Márki-Zay egy fórumot hívott össze a Városházán, ahol javaslatokat is lehetett tenni arra, hogyan lehetne a lakosság és a kórház viszonyán csiszolgatni, milyen dolgokon kellene változtatni, illetve hogy egy ládában véleményeket is gyűjtenek, és az esetlegesen beérkezett ajánlások alapján jutalmat is kaphatnak a kórházi dolgozók.

Két héttel ezelőtt Márki-Zay Péter egy közleményt adott ki, amelyben a helyi médiaviszonyok miatti aggodalmát fejezte ki. Erre egyébként a vásárhelyi portál is reagált.