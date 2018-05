Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180522_A_Tv2n_megfejtettek_Lazar_Janos_edzotaborba_vonul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e90d93b-c272-4054-a3e5-d0e4e4d17f00","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Tv2n_megfejtettek_Lazar_Janos_edzotaborba_vonul","timestamp":"2018. május. 22. 11:34","title":"A Tv2-n megfejtették: Lázár János edzőtáborba vonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték eddig. Az M5S a Liga pártszövetség részvételével formálódó populista kabinet várhatóan több szempontból is szembemegy az EU politikájával.","shortLead":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték...","id":"20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde1c4b3-4408-4c02-a4ae-51c93b6328d1","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","timestamp":"2018. május. 21. 18:52","title":"Szinte ismeretlen jogászprofesszor lehet a populista olasz kormány feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kórházba vitték, ahol megműtötték. ","shortLead":"A férfit kórházba vitték, ahol megműtötték. ","id":"20180521_Cseh_ferfi_serult_meg_a_tatai_varjatekon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d56467-8d07-4258-829d-efbc3448597b","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Cseh_ferfi_serult_meg_a_tatai_varjatekon","timestamp":"2018. május. 21. 18:35","title":"Cseh férfit ért fejlövés a tatai várjátékon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db83f435-972a-4336-b17c-2669952a6a92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb is 14 millió forint körül van egy ilyen E-osztályú Mercedesből, amelyet az utcán fotóztak le. ","shortLead":"A legolcsóbb is 14 millió forint körül van egy ilyen E-osztályú Mercedesből, amelyet az utcán fotóztak le. ","id":"20180522_Mercedes_Eosztaly_magyar_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db83f435-972a-4336-b17c-2669952a6a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6600260c-0334-4fe8-8d0e-572f0d0888d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Mercedes_Eosztaly_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. május. 22. 16:22","title":"Feltűnt egy igazán elitkategóriás magyar rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","shortLead":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","id":"20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa910ca-88bb-4f30-88ae-9745a8516de2","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","timestamp":"2018. május. 21. 18:38","title":"Babos Tímea jól kezdett Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érsek évekkel ezelőtt hazugsággal vádolta az egyik áldozatot, aki gyónáskor mondta el neki, hogy mi történt vele. ","shortLead":"Az érsek évekkel ezelőtt hazugsággal vádolta az egyik áldozatot, aki gyónáskor mondta el neki, hogy mi történt vele. ","id":"20180522_Ket_evre_bortonbe_kuldhetnek_egy_ausztral_erseket_a_papi_pedofilia_eltussolasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27779098-9880-4cfc-974c-431706e04ac0","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Ket_evre_bortonbe_kuldhetnek_egy_ausztral_erseket_a_papi_pedofilia_eltussolasa_miatt","timestamp":"2018. május. 22. 08:55","title":"Két évre börtönbe küldhetnek egy ausztrál érseket a papi pedofília eltussolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított közvetítést az utazásról.","shortLead":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított...","id":"20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcbc833-c022-455b-8f07-e592fc92c053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","timestamp":"2018. május. 22. 23:28","title":"Ceglédberceli tragédia: facebookozott a sofőr a frontális ütközés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]