A Kiss - Rigó László püspöknek szánt újabb 20 milliárdot Lázár János miniszter ígérte be. Kétmilliárd forintot kapott a Szeged - Csanádi egyházmegye a Dóm térre, ahol a látogatóközpontban luxuséttermet is nyitott a püspökség. Majd újabb tízmilliárdot költhet az egyházmegye a stadionjára és az ifjúsági központra. Az újabb összegről is döntött a kormány. Nem csoda, ha a vásárhelyi plébános hálás.