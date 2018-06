Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baab2c1b-f541-48cd-bc9e-683d2c278d66","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Nem vagyok én szadista, hogy a 15 évesekkel Goethét olvastassak” – fakadt ki Imre Flóra egy minapi konferencián. A szakemberek szerint igencsak át kellene alakítani a kötelezők listáját, hiszen számos mű egyszerűen nem érthető a legtöbb mai gyerekek számára. De lenne megoldás arra, hogy meg is maradjon Jókai meg nem is: a nagyobb tanári autonómia.","shortLead":"„Nem vagyok én szadista, hogy a 15 évesekkel Goethét olvastassak” – fakadt ki Imre Flóra egy minapi konferencián...","id":"20180604_Biztos_hogy_eroltetni_kell_Jokait_es_a_Bank_bant__vita_a_kotelezo_olvasmanyokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baab2c1b-f541-48cd-bc9e-683d2c278d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09233bdd-787e-44ee-9273-61969c450db1","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Biztos_hogy_eroltetni_kell_Jokait_es_a_Bank_bant__vita_a_kotelezo_olvasmanyokrol","timestamp":"2018. június. 04. 06:30","title":"Tegye a szívére a kezét, ön mit ad a gyereke kezébe: Jókait vagy J. K. Rowlingot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7850dd6-bb73-4e49-96c6-8165d8f33ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben már a rendőrség is nyomoz. Az állatvédők szerint a faluban rendszeresen tartanak kutyaviadalokat.","shortLead":"Az ügyben már a rendőrség is nyomoz. Az állatvédők szerint a faluban rendszeresen tartanak kutyaviadalokat.","id":"20180604_Fiatalok_uszitottak_egymasnak_ket_harci_kutyat_Izsakon_videora_vettek_a_viadalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7850dd6-bb73-4e49-96c6-8165d8f33ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c17f88-449a-4670-891f-e6563ea4a38e","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Fiatalok_uszitottak_egymasnak_ket_harci_kutyat_Izsakon_videora_vettek_a_viadalt","timestamp":"2018. június. 04. 19:54","title":"Fiatalok uszítottak egymásnak két harci kutyát Izsákon, videóra vették a viadalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is aggályos. ","shortLead":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is...","id":"20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdacde-72d1-44ce-8152-20eb732131b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2018. június. 04. 20:34","title":"Trócsányi: Magyarország továbbra sem csatlakozik az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bungee jumping ugrásáról posztolt magyar idő szerint vasárnap hajnalban egy videót Hosszú Katinka. Saját bevallása szerint csak másodjára tudta rászánni magát az ugrásra.","shortLead":"Bungee jumping ugrásáról posztolt magyar idő szerint vasárnap hajnalban egy videót Hosszú Katinka. Saját bevallása...","id":"20180603_Hosszu_Katinka_csak_masodjara_tudta_legyozni_felelmeit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dccd28c-850a-4eb1-9474-b453c130a1b3","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Hosszu_Katinka_csak_masodjara_tudta_legyozni_felelmeit","timestamp":"2018. június. 03. 08:33","title":"Hosszú Katinka csak másodjára tudta legyőzni félelmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ce1aee-2e34-4020-a64d-f283dc6fac03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente dollármilliárdokat lehetne spórolni, ha megszűnne a gyereklányok kiházosításának szokása. Nigerben még mindig a lányok 76 százaléka előbb házasodik, mint hogy megkapná a választójogot.\r

\r

","shortLead":"Évente dollármilliárdokat lehetne spórolni, ha megszűnne a gyereklányok kiházosításának szokása. Nigerben még mindig...","id":"20180602_Ez_a_gazdasagi_ara_a_gyerekhazasagoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46ce1aee-2e34-4020-a64d-f283dc6fac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcdc902-9c4e-4c42-b240-e7aecdb9d27c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Ez_a_gazdasagi_ara_a_gyerekhazasagoknak","timestamp":"2018. június. 02. 22:03","title":"Ez a gazdasági ára a gyerekházasságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","shortLead":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","id":"20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ece2cc0-dc7b-495b-a38d-13748c9c8544","keywords":null,"link":"/sport/20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","timestamp":"2018. június. 04. 08:28","title":"Újabb szép gólt lőtt Sallói a Kansasben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","shortLead":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","id":"20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185f05b5-fb9d-4fe6-b498-c7d7f671947c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","timestamp":"2018. június. 04. 05:55","title":"Karambolozott és felborult egy autó a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7dfa47-a5a8-4c6b-be0b-59cbd7910875","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizonyára ismerős önnek az érzés, hogy igyekszik úgy csinálni a dolgokat, ahogy annak idején a szüleitől láthatta, vagy semmiképpen sem szeretné úgy csinálni. A szülői minta gyermekkorunkban belénk ivódik, és egész életünkben azt próbáljuk elérni, kiegészíteni, vagy éppen harcolni ellene.","shortLead":"Bizonyára ismerős önnek az érzés, hogy igyekszik úgy csinálni a dolgokat, ahogy annak idején a szüleitől láthatta, vagy...","id":"20180603_A_gyerek_olyan_akar_lenni_mint_anyu_vagy_apu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7dfa47-a5a8-4c6b-be0b-59cbd7910875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39e0237-d460-46c2-9527-7a4090fb9e7f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180603_A_gyerek_olyan_akar_lenni_mint_anyu_vagy_apu","timestamp":"2018. június. 03. 20:15","title":"A gyerek olyan akar lenni, mint anyu vagy apu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]