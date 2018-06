Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fc3c73c-a2bd-4333-bb81-94ba281475e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben teljesen megújult típushoz most vadonatúj dízelmotorokat jelentettek be.","shortLead":"A nemrégiben teljesen megújult típushoz most vadonatúj dízelmotorokat jelentettek be.","id":"20180608_dacia_duster_renault_dizelmotor_gazolaj_katalizator_erosebb_tisztabb_gyorsabb_kompakt_suv_crossover","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fc3c73c-a2bd-4333-bb81-94ba281475e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534da70c-132e-408d-8c8d-fff56fa97ddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_dacia_duster_renault_dizelmotor_gazolaj_katalizator_erosebb_tisztabb_gyorsabb_kompakt_suv_crossover","timestamp":"2018. június. 08. 08:21","title":"Tisztítókúra: erősebb és gyorsabb is lett a Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kényszerleszállást hajtott végre egy ausztráliai belföldi járat csütörtök éjszaka, mert az egyik utas, egy nő kiabálni kezdett, majd azzal fenyegetőzött, hogy megöli a járaton lévőket. ","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre egy ausztráliai belföldi járat csütörtök éjszaka, mert az egyik utas, egy nő kiabálni...","id":"20180608_Bekattant_utas_miatt_landolnia_kellett_egy_ausztral_gepnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598c7dc8-2f94-4305-8173-057645c4f407","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Bekattant_utas_miatt_landolnia_kellett_egy_ausztral_gepnek","timestamp":"2018. június. 08. 05:39","title":"Bekattant utas miatt landolnia kellett egy ausztrál gépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff1376a-1843-4e8b-b196-516cc24c0077","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tesztelés után, július 1-től indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze; a kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű online számlázó programját, amely az adatszolgáltatáson túl számos speciális szolgáltatást is nyújt használóinak – tájékoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-t. ","shortLead":"A tesztelés után, július 1-től indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze; a kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja...","id":"20180607_Itt_a_gazdasagfeheritesi_csucstechnologia__ingyenes_a_NAV_online_szamlazo_programja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff1376a-1843-4e8b-b196-516cc24c0077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1ab6ea-6e47-4a7a-a2be-cd6a67e38df2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Itt_a_gazdasagfeheritesi_csucstechnologia__ingyenes_a_NAV_online_szamlazo_programja","timestamp":"2018. június. 07. 10:58","title":"Itt a gazdaságfehérítési csúcstechnológia – ingyenes a NAV online számlázó programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő nemzeti konzultáció témájáról, a gyermekvállalás ösztönzéséről rendezett konferenciát a Társaság a Szabadságjogokért. Kiderült, attól, hogy több pénzt rak a kormány a rendszerbe, még nem születik automatikusan több gyerek. Számos kormányzati intézkedés hatásában nem kimutatható. A konferenciára meghívták Novák Katalin családügyi államtitkárt, de nem ment el. Pedig hallhatott volna pár ötletet.","shortLead":"A következő nemzeti konzultáció témájáról, a gyermekvállalás ösztönzéséről rendezett konferenciát a Társaság...","id":"20180607_tasz_demografia_mta_elte_konferencia_gyerekneveles_gyerekvallalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7497715c-bd7b-4be3-ae0d-991f1f532c0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_tasz_demografia_mta_elte_konferencia_gyerekneveles_gyerekvallalas","timestamp":"2018. június. 07. 11:15","title":"\"2-3 évig otthon kell lenni a gyerekkel? Ez csak egy mítosz!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján egy macska berohant a pályára.","shortLead":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő...","id":"20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2893fe6a-3feb-41d4-896c-66217f36b4c9","keywords":null,"link":"/sport/20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Drágán megfizet a macska miatt a Besiktas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5245bc-9981-44df-aa80-cfa4dfa6707d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A betörők órákat, ékszereket vittek el a sztárpár házából, miközben Piqué szülei az emeleten aludtak. ","shortLead":"A betörők órákat, ékszereket vittek el a sztárpár házából, miközben Piqué szülei az emeleten aludtak. ","id":"20180607_Kiraboltak_Shakira_es_Gerard_Pique_barcelonai_otthonat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5245bc-9981-44df-aa80-cfa4dfa6707d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18d1bde-e4e2-43ec-9eb0-a5a2e8aec951","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Kiraboltak_Shakira_es_Gerard_Pique_barcelonai_otthonat","timestamp":"2018. június. 07. 15:31","title":"Kirabolták Shakira és Gerard Piqué barcelonai otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindig megy könnyen egy innovatívnak gondolt megoldás bevezetése.","shortLead":"Nem mindig megy könnyen egy innovatívnak gondolt megoldás bevezetése.","id":"20180607_Ujitani_probalt_a_Wizz_Air_kaosz_lett_Ferihegyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7548f0a3-f316-4ab4-9911-0547d514bea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Ujitani_probalt_a_Wizz_Air_kaosz_lett_Ferihegyen","timestamp":"2018. június. 07. 11:06","title":"Újítani próbált a Wizz Air, káosz lett Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994b18f7-b181-4143-bd41-df3e71d6c9a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Saskia de Rothschild lett a Château Lafite Rothschild első női és egyúttal legfiatalabb vezetője – neki kell majd felvennie a versenyt a gyorsan terjeszkedő kínai piaccal, valamint újra divatosság tenni a csökkenő értékesítési számokat produkáló birtokot.","shortLead":"Saskia de Rothschild lett a Château Lafite Rothschild első női és egyúttal legfiatalabb vezetője – neki kell majd...","id":"20180607_Egy_volt_haditudosito_lett_a_leghiresebb_bordeauxi_borbirtok_uj_vezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=994b18f7-b181-4143-bd41-df3e71d6c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbae60e-4db8-4152-a3e5-f54e67c69274","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Egy_volt_haditudosito_lett_a_leghiresebb_bordeauxi_borbirtok_uj_vezetoje","timestamp":"2018. június. 07. 13:47","title":"Egy volt haditudósító lett a leghíresebb bordeaux-i borbirtok új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]