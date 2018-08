Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már péntek éjszaka elfogytak a szombati jegyek. Lesz némi programváltozás.\r

\r

","shortLead":"Már péntek éjszaka elfogytak a szombati jegyek. Lesz némi programváltozás.\r

\r

","id":"20180825_A_nezoket_nem_zavarta_hogy_a_fo_fellepo_lemondta_a_koncertet__igy_is_telthazas_a_SZIN","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0ea39b-6ec1-4278-8a2a-852ca0a9970d","keywords":null,"link":"/kultura/20180825_A_nezoket_nem_zavarta_hogy_a_fo_fellepo_lemondta_a_koncertet__igy_is_telthazas_a_SZIN","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:21","title":"A nézőket nem zavarta, hogy a fő fellépő lemondta a koncertet – így is teltházas a SZIN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d677110-d5c2-4c7f-99fe-0c5eae812371","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel három héttel azután, hogy a Tesla elnök-vezérigazgatója cégének tőzsdei kivezetéséről beszéltt, Elon Musk a hétvégén bejelentette, hogy eláll ettől a szándékától.","shortLead":"Közel három héttel azután, hogy a Tesla elnök-vezérigazgatója cégének tőzsdei kivezetéséről beszéltt, Elon Musk...","id":"20180826_Marad_a_tozsden_a_Tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d677110-d5c2-4c7f-99fe-0c5eae812371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334637ce-5639-40d5-add5-fb59024632c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Marad_a_tozsden_a_Tesla","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:43","title":"Marad a tőzsdén a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csapat kisgyereknek sikerült, ami neki nem. Kéket használt ott, ahol nem kellett volna.","shortLead":"Egy csapat kisgyereknek sikerült, ami neki nem. Kéket használt ott, ahol nem kellett volna.","id":"20180827_donald_trump_elnok_amerikai_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ad6ddc-9245-48a3-9d33-025952b7f7ca","keywords":null,"link":"/elet/20180827_donald_trump_elnok_amerikai_zaszlo","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:05","title":"Trump felsült, nem tudta jól kiszínezni az amerikai zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig – a hátralévő futamokon is számíthat Isten teljes körű támogatására. A Mercedes világbajnoka egyre többet beszél vallásosságáról, és bár néha zavarba ejtő a kitárulkozása, a főnöke örül, hogy van miből erőt merítenie. Végül is a világbajnoki címért indul harcba, és épp szárnyal – istennek hála persze.","shortLead":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig...","id":"20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606cbd97-180d-40c1-ab4f-e5755a6a7026","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","timestamp":"2018. augusztus. 25. 12:30","title":"Furcsa dopping a vallás, de működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5f68e7-256d-496b-b55d-ce64062809e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemlékezést tartottak egykori szerkesztősége előtt az ismert események miatt megszűnt a Magyar Nemzetről, mely augusztus 25-én lett volna 80 éves. ","shortLead":"Megemlékezést tartottak egykori szerkesztősége előtt az ismert események miatt megszűnt a Magyar Nemzetről, mely...","id":"20180825_Ma_lett_volna_80_eves_a_Magyar_Nemzet_megemlekezesen_jartunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd5f68e7-256d-496b-b55d-ce64062809e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ad60f-e110-4605-ab5a-4c49efe4811b","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ma_lett_volna_80_eves_a_Magyar_Nemzet_megemlekezesen_jartunk","timestamp":"2018. augusztus. 25. 19:22","title":"Ma lett volna 80 éves a Magyar Nemzet, a megemlékezésen jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek teltek el azóta, hogy a Google elérhetővé tette Android legújabb verzióját, ám sok gyártó készülékére csak hónapok múlva érkezik meg az Android Pie. Az okokat ezúttal a Sony magyarázza.","shortLead":"Hetek teltek el azóta, hogy a Google elérhetővé tette Android legújabb verzióját, ám sok gyártó készülékére csak...","id":"20180827_sony_okostelefon_uj_android_verzio_lassan_erkezik_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96659e18-00bb-4b9e-b6f3-d9951cb1b921","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_sony_okostelefon_uj_android_verzio_lassan_erkezik_infografika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:03","title":"Önt is idegesíti, hogy lassan jön a telefonjára az új Android? Itt egy magyarázat a miértre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is súlyosbítják. Olvasónk küldte be a mostani állapotokat.\r

\r

","shortLead":"A nyár végi csúcs ellenére útfelújítást kezdtek az M7-esen, az így kialakult állandósult dugót még balesetek is...","id":"20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff91a30-1c8d-480c-bbc3-ff4e36c8ffa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_Ujabb_gigadugo_Siofok_elott_az_M7esen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:15","title":"Újabb gigadugó Siófok előtt az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi családtámogatási ellátásokat, hogy az előbb érkező pénzt a családok felhasználhassák a tanévkezdéshez.","shortLead":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi...","id":"20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3e18cb-35fe-4f44-aaa9-877c3697f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:39","title":"Több mint egymillió ember jut hétfőn előbb a pénzéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]