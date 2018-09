Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af4a2737-5480-4998-a3f8-11ed7eb2a558","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 20 éves Oszaka Naomi nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset.","shortLead":"A 20 éves Oszaka Naomi nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel...","id":"20180909_Naomi_Oszaka_nyerte_a_US_Opent_Serena_Williams_a_biroval_veszekedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4a2737-5480-4998-a3f8-11ed7eb2a558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56f7e0b-3f4b-4c3e-bb2e-200c78d6b195","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Naomi_Oszaka_nyerte_a_US_Opent_Serena_Williams_a_biroval_veszekedett","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:56","title":"Naomi Oszaka nyerte a US Opent, Serena Williams letolvajozta a bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88b22da-d7e2-414a-8c54-5f1772c1d6fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első helyen kiemelt spanyol Rafael Nadal combsérülés miatt feladta az argentin Juan Martin del Potro elleni mérkőzést. A másik ágról a szerb Novak Djokovic könnyedén jutott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének fináléjába.\r

","shortLead":"Az első helyen kiemelt spanyol Rafael Nadal combsérülés miatt feladta az argentin Juan Martin del Potro elleni...","id":"20180908_rafael_nadal_us_open_elodonto_del_potro_feladta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c88b22da-d7e2-414a-8c54-5f1772c1d6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb9716b-d9ef-458b-9cdb-d5f6c0d1a23f","keywords":null,"link":"/sport/20180908_rafael_nadal_us_open_elodonto_del_potro_feladta","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:25","title":"Nadal teste nemet mondott: feladta az elődöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","shortLead":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","id":"20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80d2754-503e-4aec-99f9-94d9b958a4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:15","title":"A gazdag torontóiak ölre mentek a leárazott csemegekukoricáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","shortLead":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","id":"20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd2ef7e-5177-4456-96a2-b3278893a723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:05","title":"Egyre több a bizonytalanság a Sargentini-jelentés szavazása körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már minden mindennel összefügg, a politikában is. Trump, Chemnitz, Sargentini és a magyar kormány is felfűzhető egy fonalra. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ma már minden mindennel összefügg, a politikában is. Trump, Chemnitz, Sargentini és a magyar kormány is felfűzhető...","id":"20180908_Fulke_Orbannak_Putyin_elott_Sargentinit_kell_legyoznie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631b07ce-0df6-4ec5-9a44-7aaf799640de","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Fulke_Orbannak_Putyin_elott_Sargentinit_kell_legyoznie","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:30","title":"Fülke: Orbánnak Putyin előtt Sargentinit kell legyőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","shortLead":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","id":"20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1199555-5dd2-4190-b7f8-84f47a42ac64","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:15","title":"A meggyilkolt futónő férje biztos abban, hogy megvan a tettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is értelmezhető. ","shortLead":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is...","id":"20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2d61b-a903-4534-9c9a-7281be39b557","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:42","title":"Valóra válik Palvin Barbara (régi) nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6d6271-b449-4743-85c1-6cfe7d1377cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lecserélik a sörösdobozokat összetartó műanyag csomagolást, és hamarosan tesztelik a kartonüvegeket is. ","shortLead":"Lecserélik a sörösdobozokat összetartó műanyag csomagolást, és hamarosan tesztelik a kartonüvegeket is. ","id":"20180907_Papiruvegekre_es_osszeragasztott_sorosdobozokra_valt_a_Carlsberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d6d6271-b449-4743-85c1-6cfe7d1377cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19808a94-304d-4aff-bd33-1a560d9ac0e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Papiruvegekre_es_osszeragasztott_sorosdobozokra_valt_a_Carlsberg","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:14","title":"\"Papírüvegekre\" és összeragasztott sörösdobozokra vált a Carlsberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]