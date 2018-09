„Az nem volt elég, hogy voltak járókerettel, kerekesszékkel közlekedők, hiába volt mindenkinek fogyatékosságot igazoló hatósági igazolványa, nem engedték megvenni az olcsóbb jegyet. A kapunál szembesültünk azzal, hogy a kedvezményes belépőt csak akkor vásárolhattuk volna meg, ha valamely fogyatékkal élőket képviselő szervezetben tagsággal rendelkeznek az ellátottjaink” – mondta Kaizerné Köllis Mónika, a zalaszentgróti Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének vezetője. Az estről a közösségi oldalon olvastunk egy elkeseredett bejegyzést, ezt követően kerestük meg a Magyar Vöröskereszt fenntartásában levő ellátó vezetőjét. Az értelmileg, és néhányan közülük mozgásukban is korlátozott fiatalok egynapos kirándulásra indultak, amelyet hetekig szerveztek. Mivel már évekkel korábban is jártak a Veszprémi Állatkertben, amikor is semmi akadály nem merült fel, így most sem számítottak arra, hogy fennakadások lesznek már a belépésnél.

„A hatósági igazolványokat a nyugdíjfolyósító, illetve az Államkincstár állítja ki fogyatékkal élők számára, amellyel a különböző ellátásra, támogatásra való jogosultságot tudják igazolni az érintettek. Fel sem tudjuk fogni, hogy ennél miért erősebb az, ha valamely érdekvédelmi szervezetnél tagsággal rendelkeznek. Ezt diszkriminatívnak gondoljuk a hatósági igazolvánnyal rendelkezők szempontjából” – értetlenkedett Kaizerné, akinek persze az fáj a legjobban, hogy anélkül kellett hazaindulniuk, hogy sétálhattak volna az állatkertben. A Zalaszentgróti Fogyatékkal Élők NappaliEllátó Intézményének intézmény vezetőjét akkor hívtuk telefonon, amikor már hazafelé tartottak Veszprémből. Ő azt is elmesélte, hogy próbáltak volna beszélni az állatkert igazgatójával, de a vadaspark irodáján nem tudták őt előkeríteni, és a panaszkönyvet sem adták át nekik.

„Arra hivatkoztak az irodán dolgozók, hogy alaposabban el kellett volna olvasnunk az állatkert honlapján azt, hogy kik részesülhetnek kedvezményben, akkor azt is megtudhattuk volna még az ideutazásunk előtt, hogy a kedvezményes belépőhöz nem elegendő a hatósági igazolvány.” – meséli az intézményvezető.

Próbáltuk még a délután hat óráig nyitva tartó Veszprémi Állatkert vezetőjét is elérni, de a honlapjukon megadott telefonszámon senki nem jelentkezett. Az oldalukon egyébként valóban leírják, hogy kik, milyen igazolványokkal vehetik igénybe a kedvezményeket, itt van feltüntetve, hogy a fogyaték igazolására kiállított hatósági igazolvány a kedvezményre nem jogosít fel, csak akkor juthat be olcsóbban valaki az állatkertbe, ha valamely fogyatékosokat támogató szervezet, például, az ÉFOÉSZ, Sinosz tagja.

Megkerestünk néhány értelmi sérültekkel, illetve mozgáskorlátozottak ellátásával foglalkozó intézményt, többen megerősítették, hogy a zalaszentgrótiak esete nem egyedi. Azt azért elmondták, hogy nincs egységes rendszer, minden múzeum, állatkert önállóan dönthet, hogy kik kaphatnak és milyen feltételek mellett kedvezményeket, így van olyan hely, ahova bármikor ingyenes számukra a belépés a hatósági igazolványokkal, akad, ahova egy hónapban egyszer mehetnek el kedvezményesen. A Szegedi Vadaspark vezetője pedig a másik oldalról szólva mondta el, hogy sok visszaélést is tapasztalnak, de náluk például elég a hatósági igazolványokat bemutatni a kedvezmény igénybe vételekor. Veprik Róbert azt is hozzátette, hogy amennyiben azon kapnak valakit, hogy jogosulatlanul használta az igazolványt, akkor kivétel nélkül megteszik a feljelentést. Veprik szerint azonban többnyire a különböző szervezeti tagsági igazolványokkal szoktak visszaélni.

Kaizerné Köllis Mónika, a hoppon maradt fogyatékkal élőket ellátó intézmény vezetője azt nem érti, hogy ott volt nála az intézményi pecsét, a vezetői igazolványa, a csoportból többen járókerettel, vagy tolókocsival közlekedtek, mindenkinek ott volt a hatósági igazolványa, akkor miért nem lehetett legalább méltányosságot gyakorolni. „Ezek a születésüktől fogva fogyatékkal élők havi jövedelme éppen eléri a 36 ezer forintot. Miből fizettük volna ki a teljes árú jegyekre a pluszpénzt, ami összesen hatvanezer forint lett volna?” – teszi hozzá a nő.