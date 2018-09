Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor másra hagyta a piszkos munkát: a parlamentben nem ő, hanem Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője hazaárulózta le azokat az ellenzéki képviselőket, akik megszavazták a Sargentini-jelentést. Ő csak Leónidasz spártai király átkát szórta a fejükre: \"élj örökké\", ezt üzente nekik. Megvolt az első jelentős Gyurcsány–Orbán-csörte is, a DK elnöke Orbán szemébe vágta, hogy diktátor.","shortLead":"Orbán Viktor másra hagyta a piszkos munkát: a parlamentben nem ő, hanem Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője...","id":"20180917_Orban_gyurcsany_parlament_vita_napirend_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535ffba4-465b-4074-a13c-3820f24d90d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_gyurcsany_parlament_vita_napirend_elott","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:27","title":"Cinikus volt Orbán, bele is bakizott a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar kormányfő ellen fordult ugyanis az Európai Néppárt kétharmada, és a Sargentini-jelentés elfogadásával az ellenzék rátalált a kárörömre, ha a saját hangjára még nem is. Mit tervez ilyen helyzetben Orbán? És milyen hangot üt meg? Bónusz: Gyurcsány Ferenc is válaszolhat szavaira. Mi pedig közvetítjük, és kommentáljuk.","shortLead":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar...","id":"20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ef498-2df4-47e8-9014-d776ddf676ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:59","title":"Orbán már megint Brüsszelt és Merkelt szidalmazta, Gyurcsány diktátorozva válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7175c40c-c23f-4499-9c58-0b742e0a1539","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:45","title":"Fura adalék a Beatles-sztorihoz, betiltanak egy kiskutyát - olvasta ezeket? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő az elnök, így újra elkezdődhet az érdemi munka a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő...","id":"20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ca7cb-d118-41f2-ae4d-987b92df0d7f","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:44","title":"Bíróság mondta ki, hogy Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nikolics Nemanja két gólt szerzett a Chicago Fire csapatában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Nikolics Nemanja két gólt szerzett a Chicago Fire csapatában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS...","id":"20180917_Nikolics_ket_golt_lott_a_Chicago_julius_utan_nyert_ismet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16f42dd-39bf-4033-a94e-59517b9d5a68","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Nikolics_ket_golt_lott_a_Chicago_julius_utan_nyert_ismet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:07","title":"Nikolics két gólt lőtt, a Chicago július után nyert ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8113af-1e95-466b-84d7-4a84c15c85dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tiltott módszerrel, sorhoroggal halászott. Őt elfogták, a halakat lefoglalták.","shortLead":"A férfi tiltott módszerrel, sorhoroggal halászott. Őt elfogták, a halakat lefoglalták.","id":"20180916_Kis_hal_orvhalaszt_fogott_a_balatoni_vizirendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8113af-1e95-466b-84d7-4a84c15c85dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17929882-75da-4f70-a395-90451810822b","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Kis_hal_orvhalaszt_fogott_a_balatoni_vizirendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:13","title":"Kis hal: orvhalászt fogott a balatoni vízirendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"Jó ügy nevében bár, de véleményterror van, bizonyos témákról csak egyféleképpen lehet beszélni, ez tőle iszonyúan távol áll - mondja a színésznő-rendező. HVG-portré.","shortLead":"Jó ügy nevében bár, de véleményterror van, bizonyos témákról csak egyféleképpen lehet beszélni, ez tőle iszonyúan távol...","id":"201837_pelsoczy_reka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edd0dd0-703d-4743-86a3-7c70410eabc2","keywords":null,"link":"/kultura/201837_pelsoczy_reka","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:00","title":"Pelsőczy Réka: Akkor is merjük kimondani a véleményünket, ha eltér az uralkodó kánontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbeff44e-ef53-4604-98a4-870914f4d3b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint Orbán Viktor Kötcsén célul tűzte ki, hogy visszaveszik a magánszolgáltatóktól a drága technológiákat igénylő feladatokat. ","shortLead":"A Népszava információi szerint Orbán Viktor Kötcsén célul tűzte ki, hogy visszaveszik a magánszolgáltatóktól a drága...","id":"20180917_Allamositana_az_egeszsegugyi_diagnosztikai_ellatasokat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbeff44e-ef53-4604-98a4-870914f4d3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c083b4-56a2-4b1a-8de9-b65c6a46ee06","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Allamositana_az_egeszsegugyi_diagnosztikai_ellatasokat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:21","title":"Államosítaná az egészségügyi diagnosztikai ellátásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]