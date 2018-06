„Fiaim, elárulok egy titkot: szőlőből is lehet bort csinálni” – mondja az elcsépelt viccben a tekintélyes borász a halálos ágyán. Lehet, hogy nincs messze az idő, amikor a fiatalabbaknak valóban el kell majd magyarázni, miért is kellett valaha a szőlő ehhez a folyamathoz. Legalábbis ha úgy alakul, ahogyan egy kaliforniai startup, a 2015-ben létrehozott Ava Winery elképzeli. Huszonéves alapítói – Alec Lee és Mardonn Chua biotechnológusok, valamint Josh Decolongon sommelier – nem kevesebbet terveznek, mint hogy vegyelemzés alapján a világ bármely borát számítógépes tervezéssel lemásolják és kedvező áron utángyártják. Szőlő nélkül, pusztán a szükséges molekulák megfelelő elegyítésével.

A vállalati legendárium szerint a történet azzal kezdődött, hogy a leendő alapítók rácsodálkoztak egy palack 1973-as Chateau Montelena Chardonnay-ra. Üveg mögé volt zárva, mint egy szent szobor. Ez a bor valóban nagy ritkaság, egyik palackja árverésen 11 325 dollárért kelt el. Rettenetes, hogy csak nagyon kevés ember ízlelheti meg – töprengtek a fiatalok, és elhatározták, hogy napjaink biotechnológiáját felhasználva, laboratóriumi körülmények között, szőlő és erjesztés nélkül elkészítik az efféle szent nedűk pontos másolatát. A megfelelő molekulákat teljesen természetes anyagokból nyerik: víz, cukor, aminosavak, aromák, só és gabonából előállított alkohol. Növényvédő szerekre és egyéb vegyszerekre nincs szükség. Tekintettel a laboratóriumi tisztaságú összetevőkre, a tartósítás is egyszerűbb. És a környezetvédők örömére a műborhoz tizedannyi vizet kell felhasználni, mint a szőlőtermeléses megoldáshoz.

A félreértések elkerülése végett az alapítók hangsúlyozzák, hogy tisztelik a bort. Céljuk, hogy minél többen jussanak különleges borokhoz elfogadható áron, terveik szerint palackonként száz dollár alatt, ami a megcélzott kategóriában nagyon olcsónak számítana. Első kísérleteikben neves italok másolatait mixelték, nem is sikertelenül. Örömmel hivatkoznak egy profi borkóstoló véleményére, aki szerint a 2015-ös Saracco Moscato d'Asti vegyi változata kiegyensúlyozott, igényes és elég közel áll az eredetihez. Hosszabb távon mégsem plágiumokra készülnek – „nem szeretnénk mások kemény munkájának eredményét másolni” –, hanem saját műveket fognak kreálni. A laborbor mellett érvelve Lee arra is hivatkozik, hogy napjaink igazi boraiban is jelen van a vegyészet (az USA-ban egyébként jóval gyakrabban használnak aromákat vagy ízfokozókat, mint Európában).

Az Ava Winery hamarosan bejelenti, milyen borokkal lép ki a piacra, nagyjából egy éven belül. Sőt lepárlás nélkül röviditalok gyártását is tervezik. Saját keverékeiknek Lee és társai már csak azért is nagy jövőt jósolnak, mert a klímaváltozás miatt megnehezedik a szőlőművelés, ugyanakkor a bor iránti kereslet egyre nő. A borásztársadalom egyelőre különösebb izgalom nélkül szemléli a konkurenciát. Talán azért is, mert senki sem hiszi el igazán, hogy a gyerekek játszadozása a kémiateremben komoly eredménnyel járhat. De ha mégis, akkor Lee és társai még a bormásolatok esetében sem tartanak jogi következményektől. Arra hivatkoznak, hogy a borászok csak a márkát birtokolják, az ital molekuláris összetételét nem. És amit a startup művel, az nem is hamisítás: nem azt állítják, hogy a vásárló az igazit kapja a pénzéért, hanem azt, hogy ugyanabban az élményben lehet része – olcsóbban. És ha a műbor mégsem pont ugyanolyan, mint az igazi? Bár hangoztatta fenntartásait, a londoni The Guardian szakírója tavaly ezt a példát hozta: olyan ez, mintha egy festmény helyett a róla készült képeslapot nézné meg valaki. Nem ugyanolyan, de többet jelent, mint ha egyáltalán nem ismerkedne meg az alkotással.