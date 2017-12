[{"available":true,"c_guid":"20805ce7-76ce-4bf1-b521-9977b77bc751","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsonykor többfelé tartós ködre lehet számítani, az év utolsó hetében napsütés, de eső, havazás is várható, továbbra is marad az enyhe idő, többfelé 10 Celsius-fok körüli maximumokkal – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Karácsonykor többfelé tartós ködre lehet számítani, az év utolsó hetében napsütés, de eső, havazás is várható, továbbra...","id":"20171224_idojaras_utolso_het","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20805ce7-76ce-4bf1-b521-9977b77bc751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de98b4b-9211-447e-bfce-d5ceafdb168a","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_idojaras_utolso_het","timestamp":"2017. december. 24. 15:50","title":"Eső, szitálás, köd és hó is lesz az év utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12204ff1-7238-4c78-a984-4867b2e8b652","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez nem vicc, a kis nagyhercegség nem fél felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal és Japánnal.","shortLead":"Ez nem vicc, a kis nagyhercegség nem fél felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal és Japánnal.","id":"201743__urbanyaszat__luxemburg_anagyhatalom__milliardok__a_banyaban_fent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12204ff1-7238-4c78-a984-4867b2e8b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bfc7fd-0650-4ac1-9f72-2c56fda066bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201743__urbanyaszat__luxemburg_anagyhatalom__milliardok__a_banyaban_fent","timestamp":"2017. december. 23. 08:45","title":"Luxemburg űrbányászati nagyhatalom akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e060f2aa-3b94-491e-aa89-0ada8682d4de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A gorillák szaporodása nemcsak azért örvendetes, mert a nagyközönség körében népszerű állatokról van szó, hanem azért is, mert a gorillákat a kipusztulás veszélye fenyegeti.","shortLead":"A gorillák szaporodása nemcsak azért örvendetes, mert a nagyközönség körében népszerű állatokról van szó, hanem azért...","id":"20171224_gorilla_allatkert_fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e060f2aa-3b94-491e-aa89-0ada8682d4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8566f574-edd3-4261-8d95-4831d8fb7b88","keywords":null,"link":"/elet/20171224_gorilla_allatkert_fotok","timestamp":"2017. december. 24. 15:25","title":"Itt vannak az első képek a fővárosi állatkert újszülött gorillájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd0cbd7-9710-40e2-89d1-631ed8f29381","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hosszas várakozásra kell készülni a határátkelők többségénél.","shortLead":"Hosszas várakozásra kell készülni a határátkelők többségénél.","id":"20171223_Oriasi_sorok_a_hatarokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd0cbd7-9710-40e2-89d1-631ed8f29381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7174d81d-21fb-44a4-9c2d-babbfadb42a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20171223_Oriasi_sorok_a_hatarokon","timestamp":"2017. december. 23. 14:30","title":"Óriási sorok a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ketten súlyos, hatan könnyebb sérüléseket szenvedtek a hármas karambolban. ","shortLead":"Ketten súlyos, hatan könnyebb sérüléseket szenvedtek a hármas karambolban. ","id":"20171222_Durva_baleset_volt_a_4esen_meghalt_egy_14_eves_lany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c192192-9a60-46ad-872c-288eff97d78c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171222_Durva_baleset_volt_a_4esen_meghalt_egy_14_eves_lany","timestamp":"2017. december. 22. 21:12","title":"Durva baleset volt a 4-esen, meghalt egy 14 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c3df7b-3b90-445f-9cef-2aa444e21f28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki mondta, hogy egy középkategóriás telefon nem kaphatna meg néhány jellemzőt a csúcskészülékek világából? A jövő évi Galaxy A8 éppen erre lehet egy jó példa.","shortLead":"Ki mondta, hogy egy középkategóriás telefon nem kaphatna meg néhány jellemzőt a csúcskészülékek világából? A jövő évi...","id":"20171224_samsunggalaxy_a8_2018as_kiadas_infinity_kijelzovel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1c3df7b-3b90-445f-9cef-2aa444e21f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eed0633-87c4-4e33-a6b3-9f1d3bbf4208","keywords":null,"link":"/tudomany/20171224_samsunggalaxy_a8_2018as_kiadas_infinity_kijelzovel","timestamp":"2017. december. 24. 15:10","title":"A Samsung megcsinálta az eddigi legjobb középkategóriás telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e9223c-30f5-4e8a-a681-b52b42bb7dc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntek este lőtték fel a kaliforniai Vandenberg légibázisról a SpaceX Falcon 9 rakétáját. A látvány Los Angelesből nézve gyönyörű volt.","shortLead":"Péntek este lőtték fel a kaliforniai Vandenberg légibázisról a SpaceX Falcon 9 rakétáját. A látvány Los Angelesből...","id":"20171223_spacex_falcon_9_iridium_next_muhold_raketa_felloves_video_ufo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e9223c-30f5-4e8a-a681-b52b42bb7dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f3d03a-161c-4460-8411-27c145ac569d","keywords":null,"link":"/tudomany/20171223_spacex_falcon_9_iridium_next_muhold_raketa_felloves_video_ufo","timestamp":"2017. december. 23. 19:03","title":"Ez valami bámulatos: levideózták az esti égbolton felfele törő SpaceX Falcon 9 rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e44103-d655-415b-8ae0-820243e33381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyereknél csontdaganatot diagnosztizáltak, az erdélyi kisfiú lábát hazájában amputálták volna. ","shortLead":"A gyereknél csontdaganatot diagnosztizáltak, az erdélyi kisfiú lábát hazájában amputálták volna. ","id":"20171222_Budapesten_mentettek_meg_az_erdelyi_kisfiu_labat_az_amputaciotol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6e44103-d655-415b-8ae0-820243e33381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f29eea-0fd4-4cff-ad06-a93e90bc73e3","keywords":null,"link":"/elet/20171222_Budapesten_mentettek_meg_az_erdelyi_kisfiu_labat_az_amputaciotol","timestamp":"2017. december. 22. 20:46","title":"Budapesten mentették meg az erdélyi kisfiú lábát az amputációtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]