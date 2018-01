Befejeződött Britney Spears négy évig tartó, Las Vegas-i fellépéssorozata, most turnéra indul.

A Piece of Me névre keresztelt fellépéssorozat 2013 decemberében kezdődött, az énekesnő a Las Vegas-i Axis at Planet Hollywoodban 916,184 nézőnek összesen 248 műsort adott. Spears 137,6 millió dollárt keresett négy év alatt.

Az énekesnő nemrég bejelentette, hogy a show-t Észak-Amerikába és Európába is elviszi – írja az Independent. Az első fellépése augusztusban lesz, Brightonban.

Britney Spearsről tavaly életrajzi film készült. A Britney Ever After klasszikus felemelkedés-bukás-visszatérés sztori lett, a louisianai gyerekkortól a Mickey Mouse Clubban töltött éveken és a Justin Timberlake-kel való kapcsolaton keresztül a bulvársztárság utáni lecsúszásig és a karrierje újraépítéséig. Az énekesnő semmilyen formában nem vett részt a film készítésében, és áldását sem adta a produkcióra.