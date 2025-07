Nyilvánosak az EP-képviselők vagyonnyilatkozatai, Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc még nem végzett a vagyon felosztásával

Cikkünk frissül.

Az Európai Parlament valamennyi magyarországi képviselője teljesítette az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét – állapította meg a Nemzeti Választási Iroda, amely saját oldalán közzé is tette a bevallásokat.

A lex Magyarként ismertté vált, idén áprilisban elfogadott jogszabály azt írta elő, hogy az Európai Parlament magyar képviselőinek is olyan tartalmú vagyonnyilatkozatot kell leadniuk, mint az országgyűlési képviselőknek. Az elnevezés arra vezethető vissza, hogy az ep-s bevallás kevésbé szigorú, a kormánypártok viszont azt akarták elérni, hogy a Tisza Párt elnöke részletesebb bevallást adjon le. Ráadásul ha egy ep-képviselő valótlan tartalmú nyilatkozatot nyújt be, akkor a Nemzeti Választási Iroda megszüntetheti a mandátumát. (Az országgyűlési képviselőkre ez nem vonatkozik, ők továbbra is következmények nélkül állíthatnak bármit az anyagi helyzetükről.) Magyar Péter és a párt többi tagja már korábban nyilvánosságra hozta a vagyonnyilatkozatokat, erről itt írtunk részletesen.

Lex Magyar: nyilvánosságra hozták vagyonnyilatkozataikat a Tisza EP-képviselői Magyar Péter ingatlanok, festmények, autó és pianínó mellett még egy 20 forint névértékű 4iG-részvényt is feltüntetett.

Dobrev Klára anyagilag még nem vált teljesen külön

A Demokratikus Koalíció elnökének vagyonnyilatkozata szerint az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is felerészben tulajdonos Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc a kötcsei és a II. kerületi ingatlanukban –

a politikus ugyanakkor azt is jelezte, hogy a vagyonközösség felbontása folyamatban van.

Mint ismert, a DK elnöke idén tavasszal jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul a közélettől, házasságukat pedig felbontják.

Kizárólag Dobrev Klára nevén van továbbra is az Apró-villaként ismert 400 négyzetméteres ház, valamint egy Toyota RAV4 típusú autó. A DK elnökének összesen 223 millió forintnyi kintlevősége van Gyurcsány Ferenccel közösen, ebből 210 millió forintot az egyik családtagnak adtak kölcsön lakásvásárlásra. A vagyonnyilatkozatból az is kiderült, hogy még közös számlájuk is van a volt miniszterelnökkel, ezen keresztül 6,5 millió forinttal rendelkezhetnek. (Gyurcsány Ferenc korábbi záróvagyonnyilatkozatában sem volt még nyoma a válásnak, úgy tűnik, az anyagiak rendezéséhez több idő kell.)

Dobrev Klára 53 millió forintnyi tartozást is feltüntetett, a hitelt a Kötcsei ház vásárlására vették fel. Az Altus Portfolóió Kft.-ben tag, az Új Köztársaság Alapítványnak pedig elnöke, de ezekért nem kap díjazást, így csak európai parlamenti képviselőként van (1 és 5 millió forint közötti) bevétele.

A Demokratikus Koalíció másik ep-képviselője, Molnár Csaba felerészben tulajdonos egy 118 négyzetméteres XII. kerületi lakásnak, valamint egy 1300 négyzetméteres spanyolországi (El Ráfol de Almuniában található) ingatlannak. (Ebből 116 négyzetméteres alapterületű a családi ház.)

2022 óta lízingel egy Volvo XC90-es típusú autót, állampapírban 93 millió forintot tart, míg takarékbetétben 25 millió forintot. A Demokratikus Koalíció alelnökeként nem kap semmilyen juttatást, így csak ep-képviselőként keres pénzt.

Fideszes képviselők: Deutsch Tamás jogi tanácsokat is ad

A Fidesz európai parlamenti képviselője felerészben tulajdonos Veresegyházon egy 473 négyzetméteres ingatlanban (ebből 71 négyzetméter a lakóház), valamint egy 1054 négyzetméteres telekben, utóbbit tavaly szerzte ajándékozás útján. (A rajta lévő családi ház egyáltalán nem az övé.) Vásárolt még 2021-ben egy Fiat 500-as kocsit, de van neki 13 millió forintnyi készpénze, és több mint 90 millió forintnyi követelése is. Tartozása jelentős, összesen 87 millió forintot kell visszafizetnie valamelyik pénzintézetnek.

Juttatást az ep-képviselőségen kívül a Milton Friedman Egyetemtől, valamint jogi tanácsadásért kap, utóbbiért 1 és 5 millió forint közötti összeget tüntetett fel. A többi pozíciójából nem származott jövedelme.

Dömötör Csaba felerészben tulajdonos egy váci 177 négyzetméteres ingatlanban, valamint negyedrészt egy 167 négyzetméteres útban. Tavaly vett egy Volkswagent Tiguant, korábbról pedig volt neki egy Seatja is. Összesen több mint 50 millió forintnyi megtakarítása van készpénzben, betétben, értékpapírban, állampapírban és részvényekben, kintlevősége körülbelül 48 millió forint. Ep-képviselőként és parlamenti államtitkárként is kap juttatást, külön-külön 1 és 5 millió forint közötti összeget.

A szintén fideszes Gál Kingának lényegében semmije sincs, ingatlant nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában, csak 10 millió forintnyi devizát és egy 2014-e Mercedest.

Győri Enikő nevén öt ingatlan van részben vagy teljesen (három XII. kerületi, egy zánkai, egy köveskáli), 2017-ben pedig vásárolt egy Toyota Rav4-es típusú autót. Különböző befektetési alapokban, részvényekben, biztosításban több mint 400 millió forintnyi megtakarítással rendelkezik, tartozása 1,7 millió forint.