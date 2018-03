Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d8cd05b-4847-4528-b517-bc8855770c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két és fél héttel a választások előtt továbbra sem tudtuk rávenni a kamupárti jelző ellen bőszen tiltakozó Medete párt és a Családok Pártja vezetőit, hogy áruljanak el végre valamit magukról és a jelöltjeikről, vagy bizonyítsák egyéb módon, hogy nem csak az állami támogatásra hajtanak. Honlapot – hogy ne érje őket a vád, hogy még az sincs – időközben mindkét szervezett indított, de bár ne tették volna. ","shortLead":"Két és fél héttel a választások előtt továbbra sem tudtuk rávenni a kamupárti jelző ellen bőszen tiltakozó Medete párt...","id":"20180320_Nyomozzak_ki_ezt_is_ha_olyan_okosak__ket_es_fel_hettel_a_valasztas_elott_sem_lettek_kozlekenyebbek_a_kamuparti_vezetok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8cd05b-4847-4528-b517-bc8855770c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb54c6-2fa0-4dbf-8e9a-9b0bcda68907","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nyomozzak_ki_ezt_is_ha_olyan_okosak__ket_es_fel_hettel_a_valasztas_elott_sem_lettek_kozlekenyebbek_a_kamuparti_vezetok","timestamp":"2018. március. 20. 20:00","title":"\"Nyomozzák ki ezt is, ha olyan okosak\" – tovább hárítanak és menekülnek a kamupárti vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen a Facebook elhagyása mellett teszi le a voksát.","shortLead":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen...","id":"20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d790ed7-32a7-49d3-8c6d-c73b5a5ca84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","timestamp":"2018. március. 21. 13:43","title":"Itt az idő, mindenki törölje a Facebook-fiókját – erre buzdít a WhatsApp alapítója, akit a Facebook tett milliárdossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel történő csalás gyanúja miatt eljárás indult szerda este Nicolas Sarkozy volt francia államfő ellen a 2007-es győztes elnökválasztási kampányához Moammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érkezett állítólagos támogatás ügyében – közölték igazságügyi források. Az exelnök – aki tagadja a vádakat – rendőri felügyelet alá került.","shortLead":"Passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel történő csalás gyanúja miatt eljárás indult...","id":"20180322_eljaras_nicolas_sarkozy_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0880d9c3-e091-4648-91be-aa4d488ac1dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_eljaras_nicolas_sarkozy_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 06:03","title":"Kemény vádak miatt indult eljárás Nicolas Sarkozy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hódmezővásárhelyi Andrássy utat évente többször is kátyúzni kell. Egy autós most elégelte meg az úthibát.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Andrássy utat évente többször is kátyúzni kell. Egy autós most elégelte meg az úthibát.","id":"20180322_katyu_hodmezovasarhely_andrassy_ut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32afc0-fd79-4cb8-829e-a0c07c5ef3ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_katyu_hodmezovasarhely_andrassy_ut","timestamp":"2018. március. 22. 11:16","title":"Megunta a kátyúkat egy hódmezővásárhelyi autós, egyedi módon lépett fel ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f60f819-285a-49bd-8a58-66801f923553","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nagy Lépés Futárszolgálat egyik alapítója biciklis futárcégtől jött, a másik gyógypedagógus. ","shortLead":"A Nagy Lépés Futárszolgálat egyik alapítója biciklis futárcégtől jött, a másik gyógypedagógus. ","id":"20180320_autista_es_a_sztrokbol_felepult_dolgozoja_is_van_az_egyik_budapesti_futarszolgalatnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f60f819-285a-49bd-8a58-66801f923553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49179d0c-b62d-419d-b06a-a86a93fc1e85","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_autista_es_a_sztrokbol_felepult_dolgozoja_is_van_az_egyik_budapesti_futarszolgalatnak","timestamp":"2018. március. 20. 21:36","title":"Autista és a sztrókból felépült dolgozója is van az egyik budapesti futárszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a Momentum plakátjait távolítottak el jogsértően, de az MSZP-t is érte kár. A Dél-Alföldi Közlekedési Központ pedig bírságot kell fizessen.\r

\r

","shortLead":"Leginkább a Momentum plakátjait távolítottak el jogsértően, de az MSZP-t is érte kár. A Dél-Alföldi Közlekedési Központ...","id":"20180320_Jogserto_volt_a_kecskemeti_csepeli_es_a_zugloi_Momentumplakatok_eltavolitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b40ca-2ab9-4765-b9d4-473dbc64c7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Jogserto_volt_a_kecskemeti_csepeli_es_a_zugloi_Momentumplakatok_eltavolitasa","timestamp":"2018. március. 20. 16:48","title":"Jogsértő volt a kecskeméti, csepeli és a zuglói Momentum-plakátok eltávolítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 21-e az egész világon a költészet ünnepe, amiről mi magyarok még április 11-én, József Attila születésnapján külön megemlékezünk.","shortLead":"Március 21-e az egész világon a költészet ünnepe, amiről mi magyarok még április 11-én, József Attila születésnapján...","id":"20180321_Hogy_rettenetes_elhiszem_de_igy_igaz__jatsszon_velunk_a_Kolteszet_vilagnapjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e0d2e7-a75c-43af-ac61-bcc43ce0edb7","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Hogy_rettenetes_elhiszem_de_igy_igaz__jatsszon_velunk_a_Kolteszet_vilagnapjan","timestamp":"2018. március. 21. 16:15","title":"\"Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz\" - játsszon velünk a költészet világnapján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió felhasználó adatait használhatták fel az amerikai elnökválasztási kampány során. Az ügy súlyosságát növeli, hogy Mark Zuckerberg eddig semmilyen formában sem reagált rá. A hírek szerint minderre rövidesen sor kerülhet, ráadásul úgy fest, a Facebook atyja önmagához képest is szokatlan felszólalásra készül.","shortLead":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió...","id":"20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0ebc58-3589-4071-ae55-03f94cbe0670","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 21. 15:48","title":"Zuckerberg 24 órán belül nyilatkozik a Facebook eddigi legsúlyosabb botrányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]