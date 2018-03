Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban Dolly, a Csongrád megyei szolgálati kutya lebuktatta.","shortLead":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban...","id":"20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d1cca9-f5eb-4c02-a3bc-948b7fa7ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","timestamp":"2018. március. 22. 06:32","title":"Tizenegy kiló heroinnal bukott le az ideges férfi Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","shortLead":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","id":"20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440b7a6-cdc4-4c80-904c-f0ce18043b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","timestamp":"2018. március. 22. 07:02","title":"Ennek pofon is lehet a vége: csoportos perek indulnak a Facebook ellen az adatgyűjtési botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","shortLead":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","id":"20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fae66f4-05b0-443d-b6fc-fe7612d45c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","timestamp":"2018. március. 22. 11:17","title":"Ennyi a magyarok átlagos órabére - tízszeres különbségek az unión belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4a4d08-3642-41a5-a751-56de86c9ac50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag volt olyan ajánlat is, hogy előre megígért rendelésekkel \"fizetnének\" a cégért.\r

","shortLead":"Állítólag volt olyan ajánlat is, hogy előre megígért rendelésekkel \"fizetnének\" a cégért.\r

","id":"20180320_a_valasztas_utan_jelenne_meg_itthon_az_orosz_vasuttechnikai_oriaskonszern","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c4a4d08-3642-41a5-a751-56de86c9ac50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15010d66-d5cd-4cc3-8733-9a7ba42b9b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_a_valasztas_utan_jelenne_meg_itthon_az_orosz_vasuttechnikai_oriaskonszern","timestamp":"2018. március. 20. 18:20","title":"Index: A választás után jelenne meg itthon egy orosz vasúttechnikai óriáskonszern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf01a4-9b2e-46b3-a059-d18f085ca36e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egymilliárd forint a kikiáltási ár, de az egy hónapja meghirdetett befejezetlen hotelre eddig senki nem jelentkezett. A hányatott sorsú uniós beruházás befuccsolt, ezért a Miniszterelnökség is bevasalná az elköltött pénzt a vállalkozón.","shortLead":"Egymilliárd forint a kikiáltási ár, de az egy hónapja meghirdetett befejezetlen hotelre eddig senki nem jelentkezett...","id":"20180320_Arverezik_a_kisteleki_szellemkastelyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf01a4-9b2e-46b3-a059-d18f085ca36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f273f19c-302e-4430-a654-e205410971bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180320_Arverezik_a_kisteleki_szellemkastelyt","timestamp":"2018. március. 20. 11:46","title":"Árverezik a kisteleki szellemkastélyt, fut az állam a 820 milliós uniós támogatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig csak sejteni lehetett, de ma már biztos, hogy kiárusítják a teljes Klapka-birodalmat – írja a Blikk.","shortLead":"Eddig csak sejteni lehetett, de ma már biztos, hogy kiárusítják a teljes Klapka-birodalmat – írja a Blikk.","id":"20180322_310_millioert_aruljak_Klapka_uzlethazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee56791-02af-42fc-a576-958a2cca832e","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_310_millioert_aruljak_Klapka_uzlethazat","timestamp":"2018. március. 22. 06:59","title":"310 millióért árulják Klapka üzletházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP Balatonfüreden visszalépett a jobbikos jelölt javára. ","shortLead":"Az LMP Balatonfüreden visszalépett a jobbikos jelölt javára. ","id":"20180321_Az_LMP_a_Jobbiknak_sem_szolt_elore_hogy_visszalepnek_a_javukra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5716ee4-7686-4614-ae20-6f1ad64cd3ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Az_LMP_a_Jobbiknak_sem_szolt_elore_hogy_visszalepnek_a_javukra","timestamp":"2018. március. 21. 13:54","title":"A Jobbik szóvivője élőben tudta meg a jó hírt: eggyel közelebb kerültek a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab7cffc-611b-4499-a3cc-c429083155cb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ügyészek a BMW német autógyártó társaság müncheni központjában és egy ausztriai telephelyén kutattak a versenytárs Volkswagen (VW) dízelbotrányához hasonló manipuláció gyanújával.","shortLead":"Az ügyészek a BMW német autógyártó társaság müncheni központjában és egy ausztriai telephelyén kutattak a versenytárs...","id":"20180320_Hazkutatas_volt_a_BMW_kozpontjaban_dizelmotorok_manipulaciojanak_gyanujaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab7cffc-611b-4499-a3cc-c429083155cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7cbdad-ce10-450b-9335-4043d0cca7ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_Hazkutatas_volt_a_BMW_kozpontjaban_dizelmotorok_manipulaciojanak_gyanujaval","timestamp":"2018. március. 20. 21:01","title":"Házkutatás volt a BMW központjában dízelmotorok manipulációjának gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]