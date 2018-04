Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rosszul lett.","shortLead":"Rosszul lett.","id":"20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e995d4-3f24-4a0a-b9d1-bdbe97c4cb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Mentőt kellett hívni egy szavazatszámlálóhoz Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136bade9-f9d8-4a86-ba3f-a46bd0c543bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelen állás szerint 12 ellenzéki jelölt juthat a parlamentbe a Fidesz 6 jelöltjével szemben. ","shortLead":"Jelen állás szerint 12 ellenzéki jelölt juthat a parlamentbe a Fidesz 6 jelöltjével szemben. ","id":"20180408_Budapesten_az_ellenzeki_jelolteknek_lehet_ketharmada","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136bade9-f9d8-4a86-ba3f-a46bd0c543bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb00cd04-24ac-45f3-a0d8-06750775390b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Budapesten_az_ellenzeki_jelolteknek_lehet_ketharmada","timestamp":"2018. április. 09. 00:12","title":"Budapesten az ellenzéki jelölteknek lehet kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak elmondta, hogy a szavazás után megy mozgósítani, hiszen az urnazárásig még kampány van.","shortLead":"A miniszterelnök a II. kerületi lakóhelyéhez közeli zugligeti iskolában voksolt már hét óra előtt. Aztán újságíróknak...","id":"20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9af7f5d-2762-42dc-8f1a-be7be685987d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6170f-7e08-44ef-ba0c-bdae3cbfedbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Orban_Viktor_koran_leszavazott__foto","timestamp":"2018. április. 08. 07:47","title":"Orbán Viktor korán leszavazott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Van, amikor össze kell fogni és közösen cselekedni. Hónapokig terveztük közösségi programunkat, most itt a pillanat: indulunk. ","shortLead":"Van, amikor össze kell fogni és közösen cselekedni. Hónapokig terveztük közösségi programunkat, most itt a pillanat...","id":"20180409_hvg_partolo_tagsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ad985c-84d0-420f-82f1-967fe2531fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_hvg_partolo_tagsag","timestamp":"2018. április. 09. 09:00","title":"Pártoló Tagság programot indít a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.","shortLead":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások...","id":"20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99423a17-c96b-4e73-a08e-e2bcef3ebb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","timestamp":"2018. április. 07. 15:02","title":"Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát jelzi, nem a választáson elért szavazati arányt. Mindez 74,61 %-os feldolgozottság mellett értendő","shortLead":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát...","id":"20180408_parlament_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78a518-6417-4a1e-81b3-83b8fa7833de","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_parlament_ketharmad","timestamp":"2018. április. 08. 23:16","title":"Így néz majd ki a parlamenti patkó a kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2428b7-8121-4bd7-af27-637a57cf4a5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesla szerint viszont ők meg sem rendelték azt a munkát.","shortLead":"A Tesla szerint viszont ők meg sem rendelték azt a munkát.","id":"20180408_Bepereltek_a_Teslat_mert_nem_fizetett_ki_egy_500_ezres_szamlat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2428b7-8121-4bd7-af27-637a57cf4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489bc248-05c6-4bf0-b8d2-d63b0ddca010","keywords":null,"link":"/kkv/20180408_Bepereltek_a_Teslat_mert_nem_fizetett_ki_egy_500_ezres_szamlat","timestamp":"2018. április. 09. 09:10","title":"Beperelték a Teslát, mert nem fizetett ki egy 500 ezres számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f104c-ae66-4974-ba9b-1b2d790d19fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy új bajor sportgép, mely újradefiniálhatja a vezetési élmény fogalmát.","shortLead":"Hamarosan érkezik egy új bajor sportgép, mely újradefiniálhatja a vezetési élmény fogalmát.","id":"20180409_ez_lehet_a_valaha_keszult_legjobb_mes_bmw_ime_a_410_loeros_legujabb_m2","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412f104c-ae66-4974-ba9b-1b2d790d19fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977ed505-0742-4536-a371-dd2fe93646eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_ez_lehet_a_valaha_keszult_legjobb_mes_bmw_ime_a_410_loeros_legujabb_m2","timestamp":"2018. április. 09. 11:21","title":"Ez lehet a valaha készült legjobb M-es BMW: íme a 410 lóerős legújabb M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]