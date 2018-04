Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok katás kisvállalkozást fenyeget bírság, mert a külföldről igénybevett szolgáltatások után – mint például a Facebook-hirdetés – nem fizetnek áfát, holott kellene.","shortLead":"Sok katás kisvállalkozást fenyeget bírság, mert a külföldről igénybevett szolgáltatások után – mint például...","id":"20180417_Veszelyben_a_facebookozo_katas_cegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6724f1-16a1-4251-9e7d-e7cb68e01e47","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180417_Veszelyben_a_facebookozo_katas_cegek","timestamp":"2018. április. 17. 13:11","title":"Veszélyben a facebookozó katás cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot a munkahelyünkkel. Ez azonban nemcsak a házasságunknak tesz rosszat.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot...","id":"20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf4292-e580-40e2-8bd9-dce91ac5283c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","timestamp":"2018. április. 17. 15:03","title":"Ezt nem árt, ha tudja, ha még otthonról is szokott dolgozni a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NIF szerint a magyar törvények erre lehetőséget adnak, de ebből még gond lehet. ","shortLead":"A NIF szerint a magyar törvények erre lehetőséget adnak, de ebből még gond lehet. ","id":"20180417_Fehervar_elovarosakent_adta_el_a_kormany_Balatonfuredet_egy_unios_palyazaton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132000fc-928f-471b-8043-0a8ca8b03e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Fehervar_elovarosakent_adta_el_a_kormany_Balatonfuredet_egy_unios_palyazaton","timestamp":"2018. április. 17. 08:51","title":"Fehérvár elővárosaként adta el a kormány Balatonfüredet egy uniós pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ed793-be8e-4e9c-8f61-dd338ba5d93a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A férfiaknál győztes japán Kavaucsi Juki nem profi, teljes állásban kormányhivatalnok, a nőknél második helyen végző Sarah Sellers pedig ápolónő, és élete mindössze második maratonját futotta, az első az volt, amellyel kvalifikálta magát a bostonira.","shortLead":"A férfiaknál győztes japán Kavaucsi Juki nem profi, teljes állásban kormányhivatalnok, a nőknél második helyen végző...","id":"20180417_Pandajelmezes_civil_es_abszolut_kezdo_okozott_meglepetes_a_Boston_Marathonon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551ed793-be8e-4e9c-8f61-dd338ba5d93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704fadbf-c074-4e36-9ff0-5500e7e62177","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Pandajelmezes_civil_es_abszolut_kezdo_okozott_meglepetes_a_Boston_Marathonon","timestamp":"2018. április. 17. 13:12","title":"Pandajelmezben edző, illetve abszolút kezdő amatőr okozott meglepetést a bostoni maratonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e702aa-0d92-4cb4-b682-05ec77e3f273","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rekeszek itt, tárolók ott, külön tudománya van egy igazán komolyan megcsinált cigarettacsempész autónak.","shortLead":"Rekeszek itt, tárolók ott, külön tudománya van egy igazán komolyan megcsinált cigarettacsempész autónak.","id":"20180417_csempesz_auto_cigaretta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87e702aa-0d92-4cb4-b682-05ec77e3f273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4780172-b6ae-46a8-809b-fd52c686eaf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_csempesz_auto_cigaretta","timestamp":"2018. április. 17. 18:26","title":"Autótuning kicsit másképp – ilyen egy profi csempészautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25599c73-83b7-4731-8e9a-cc1a25e47715","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg szerint a kötvénypiac kedvence lehet az ország a választások után.","shortLead":"A Bloomberg szerint a kötvénypiac kedvence lehet az ország a választások után.","id":"20180416_A_befektetoket_nem_erdeklik_a_magyar_kozallapotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25599c73-83b7-4731-8e9a-cc1a25e47715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dc6d1c-a30b-4dc6-8aa5-07b02482e540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_befektetoket_nem_erdeklik_a_magyar_kozallapotok","timestamp":"2018. április. 16. 13:20","title":"A külföldi befektetőket nem érdeklik a magyar közállapotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71c525a-1056-45b2-ae88-cedc5f1cde38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május nyolcadikán kezd dolgozni az új Országgyűlés.","shortLead":"Május nyolcadikán kezd dolgozni az új Országgyűlés.","id":"20180417_Osszehivta_Ader_az_uj_parlament_elso_uleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f71c525a-1056-45b2-ae88-cedc5f1cde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344aa899-40f8-4754-9be3-b3ab56406b84","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Osszehivta_Ader_az_uj_parlament_elso_uleset","timestamp":"2018. április. 17. 10:16","title":"Összehívta Áder az új parlament első ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c758958-27f5-41ea-b883-5d230f1fd676","c_author":"","category":"vilag","description":"Belehalt sérüléseibe Makszim Borogyin orosz oknyomozó újságíró, aki korábban a Szíriában harcoló orosz zsoldosokról írt cikkeket.

","shortLead":"Belehalt sérüléseibe Makszim Borogyin orosz oknyomozó újságíró, aki korábban a Szíriában harcoló orosz zsoldosokról írt...","id":"20180416_Furcsa_korulmenyek_kozott_halt_meg_egy_orosz_oknyomozo_ujsagiro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c758958-27f5-41ea-b883-5d230f1fd676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bfd03a-bd4b-477b-81e2-b845e32b89c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Furcsa_korulmenyek_kozott_halt_meg_egy_orosz_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2018. április. 16. 14:44","title":"Furcsa körülmények között halt meg egy orosz oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]