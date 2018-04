Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni őt.","shortLead":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni...","id":"20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac702325-f418-410c-9609-51e1d7ea68e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","timestamp":"2018. április. 28. 21:20","title":"Bíróság elé állították a férfit, aki elásta a Zagyva árterében volt élettársa holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó mesterkulcs készíthető.","shortLead":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó...","id":"20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c334a7-0d7d-424b-9d13-094b61e71747","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","timestamp":"2018. április. 27. 19:00","title":"Veszélyben a szállodák biztonsága, mesterkulcsot csináltak több millió hotelszobához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig visszaszerezni.","shortLead":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig...","id":"20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e338ae2-96dd-4344-8aee-13665e8d71e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","timestamp":"2018. április. 27. 20:11","title":"Hát, nem a kállósemjéni volt az évszázad autólopása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","shortLead":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","id":"20180427_Mar_jo_ideje_nem_izgat_ha_jon_egy_uj_Banderasfilm","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104af4bd-9120-4305-9d96-bc88c0a5d462","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Mar_jo_ideje_nem_izgat_ha_jon_egy_uj_Banderasfilm","timestamp":"2018. április. 27. 20:00","title":"A sármja zabálta fel Antonio Banderas karrierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82666486-5ce7-43e3-b260-7de1aadcafc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Time magazin arra kért Mensa-tagokat, állítsanak össze egy tíz kérdésből álló tesztet, amely alapján kiderül, érdemes-e a kitöltőnek jelentkeznie a legmagasabb intelligenciahányadossal rendelkező klubjába.","shortLead":"A Time magazin arra kért Mensa-tagokat, állítsanak össze egy tíz kérdésből álló tesztet, amely alapján kiderül...","id":"20180428_Lehet_hogy_on_zseni_Tesztelje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82666486-5ce7-43e3-b260-7de1aadcafc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d44f3b-dc2b-4201-b103-016afcf44c77","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Lehet_hogy_on_zseni_Tesztelje","timestamp":"2018. április. 28. 14:55","title":"Lehet, hogy ön zseni? Tesztelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","shortLead":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","id":"20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2db2de-e51b-493a-bb32-f3bce22887f8","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","timestamp":"2018. április. 28. 14:01","title":"Spiró: \"Ajánlatos, ha mindenki a maga módján partizánkodik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","shortLead":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","id":"20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3b78c-5169-4383-98f1-bcb94702ee4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","timestamp":"2018. április. 28. 08:34","title":"Meghalt Tóth Zoltán Jászai Mari-díjas színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47ace7f-4c66-44a3-b78b-bc7fba499278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Antal Nikolett agyrázkódást kapott, azt mondta, nagyon megviselték a történtek. Ma a Liget Budapest projekt székháza előtt tüntettek a szerdai atrocitások miatt. ","shortLead":"Antal Nikolett agyrázkódást kapott, azt mondta, nagyon megviselték a történtek. Ma a Liget Budapest projekt székháza...","id":"20180427_Nyakmerevitoben_ment_a_megutott_ligetvedo_a_mai_tuntetesre__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47ace7f-4c66-44a3-b78b-bc7fba499278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90087c4b-b343-464b-9899-d545c8b30505","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Nyakmerevitoben_ment_a_megutott_ligetvedo_a_mai_tuntetesre__video","timestamp":"2018. április. 27. 22:03","title":"Nyakmerevítőben ment a megütött ligetvédő a mai tüntetésre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]