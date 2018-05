Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb84e14e-f0f9-4f57-8a94-4c86acc0d9d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most már biztos, hogy lesz Sherlock Holmes 3. A Vasember főszereplésével érkező mozit 2020-ban mutatják be. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz Sherlock Holmes 3. A Vasember főszereplésével érkező mozit 2020-ban mutatják be. ","id":"20180508_Megvan_mit_csinal_a_Bosszuallok_utan_Robert_Downey_Jr","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb84e14e-f0f9-4f57-8a94-4c86acc0d9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcede50-7260-451c-af36-a130c76707bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Megvan_mit_csinal_a_Bosszuallok_utan_Robert_Downey_Jr","timestamp":"2018. május. 08. 09:02","title":"Megvan, mit csinál a Bosszúállók után Robert Downey Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c915e4f7-2189-4792-9b84-820023448442","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amilyen kényelmes, olyan hatalmas károkat okoz.","shortLead":"Amilyen kényelmes, olyan hatalmas károkat okoz.","id":"20180508_Betiltanak_a_nedves_torlokendot_Angliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c915e4f7-2189-4792-9b84-820023448442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54654a35-e820-4ab1-b22d-b58ee89c93f7","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Betiltanak_a_nedves_torlokendot_Angliaban","timestamp":"2018. május. 08. 09:26","title":"Betiltanák a nedves törlőkendőt Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután a holokauszttagadó idős asszony nem jelentkezett, hogy megkezdje börtönbüntetésének a letöltését. ","shortLead":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután...","id":"20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d89ae5-ce42-4360-a749-bd9c6ca7193d","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","timestamp":"2018. május. 07. 09:38","title":"Bujkál a náci nagymama, nem vonult be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35afe054-fca7-45e3-b774-86dc39055a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények – ez volt az első 45 percben. ","shortLead":"Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények – ez volt az első 45 percben. ","id":"20180508_Ilyen_feladatokat_kaptak_a_diakok_a_kozepszintu_matekerettsegin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35afe054-fca7-45e3-b774-86dc39055a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd344e9-589d-4444-927a-8df0680b8fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ilyen_feladatokat_kaptak_a_diakok_a_kozepszintu_matekerettsegin","timestamp":"2018. május. 08. 08:46","title":"Ilyen feladatokat kaptak a diákok a középszintű matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","shortLead":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","id":"20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5962cf73-9ca6-4864-bcb8-30de05f24164","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","timestamp":"2018. május. 07. 22:14","title":"Óriásit ment a Hír TV áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta a miniszterelnököt.","shortLead":"A köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta a miniszterelnököt.","id":"20180507_Ader_Janos_fogadta_Orban_Viktort","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed35fd9-4592-47f1-b0d3-38a1ea071447","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Ader_Janos_fogadta_Orban_Viktort","timestamp":"2018. május. 07. 09:44","title":"Áder János fogadta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Egy_kep_amiben_benne_van_a_teljes_NER","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d26ea4-5048-4b2a-8040-1e3a49b0c174","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Egy_kep_amiben_benne_van_a_teljes_NER","timestamp":"2018. május. 08. 12:38","title":"Egy kép, amiben benne van a teljes NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ne fogadják el a Wallis vételi ajánlatát – kéri az Altera igazgatósága a részvényeseket.","shortLead":"Ne fogadják el a Wallis vételi ajánlatát – kéri az Altera igazgatósága a részvényeseket.","id":"20180508_A_kisbefektetoknek_uzent_az_Altera_igazgatosaga","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de120943-afd3-417a-9b07-5ac3a10e3da4","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_A_kisbefektetoknek_uzent_az_Altera_igazgatosaga","timestamp":"2018. május. 08. 10:54","title":"A kisbefektetőknek üzent az Altera igazgatósága a Wallis-ajánlatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]