Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"605414c8-60dd-4ab7-88ba-51041d3f16dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon. Olyan, óriási hullámokat fedeztek fel a Napon, amely a bolygó forgási irányával ellentétesen terjednek, élettartamuk pedig több hónap.","shortLead":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon. Olyan, óriási hullámokat fedeztek fel a Napon, amely a bolygó...","id":"20180509_nap_hullamok_orveny_alaku_oriasi_hullamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=605414c8-60dd-4ab7-88ba-51041d3f16dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ac000-3257-41cb-b324-66486cdaaaca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_nap_hullamok_orveny_alaku_oriasi_hullamok","timestamp":"2018. május. 09. 15:03","title":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c363616f-a676-4d52-b072-f200728e6df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal több rendőr van most a Kossuth téren, mint tüntető. Kordont reggel hatkor viszont nem láttunk.","shortLead":"Sokkal több rendőr van most a Kossuth téren, mint tüntető. Kordont reggel hatkor viszont nem láttunk.","id":"20180508_parlament_tuntetes_kordon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c363616f-a676-4d52-b072-f200728e6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ec9ccd-9ebb-4cd6-b65b-89b8b165c1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_parlament_tuntetes_kordon","timestamp":"2018. május. 08. 06:21","title":"Kordon nincs a Parlamentnél, csak elkezdtek gyülekezni a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","shortLead":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","id":"20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c5fe53-dd24-4e0f-96f1-e2111ae2d9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","timestamp":"2018. május. 09. 11:54","title":"Üres blöff, hogy Orbánt meg lehet szorongatni az EU-pénzek megvonásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","shortLead":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","id":"20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec1316-c2e7-4421-99ef-94c0b7ea2e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","timestamp":"2018. május. 08. 11:44","title":"Hadházy nem tett esküt, a DK hozzámormogott valamit a szöveghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok az Eduline által megkérdezett szaktanár szerint.\r

","shortLead":"Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok...","id":"20180509_konnyu_erettsegi_feladatsor_nehany_becsapos_kerdessel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50214e1-ca1c-4f77-bb71-ca9b5a058305","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_konnyu_erettsegi_feladatsor_nehany_becsapos_kerdessel","timestamp":"2018. május. 09. 10:00","title":"Történelemtanár: Könnyű érettségi feladatsor néhány becsapós kérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április 19. és 21. között lesz látható a Budapest Arénában.","shortLead":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április...","id":"20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f3c6b-a38a-48c3-89c4-57e642733465","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","timestamp":"2018. május. 08. 10:19","title":"Visszatér a dinoszaurusz-gigashow Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","shortLead":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","id":"20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a841f3d3-862e-4d74-a827-5daf04cc8e06","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 08:48","title":"Kiakadtak a rockerek DJ Bobo miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető tartózkodott egy utánfutóból felállított színpadnál.","shortLead":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető...","id":"20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef5a5f7-1579-4cac-a29e-4dc335c30665","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","timestamp":"2018. május. 08. 06:32","title":"A rendőrség pár perc alatt kiürítette a Kossuth teret - élőzésünk a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]