Május 8-án elstartolt az Eurovíziós Dalfesztivál, amit idén (Salvador Sobral tavalyi győzelmének köszönhetően) a portugál fővárosban rendeznek meg. A második elődöntőben ismét tíz ország jutott tovább.

Az AWS előadásának egyik legfontosabb eleme az volt, hogy Kökényes Dániel gitáros leugrott a színpadról: úgy tűnik, a mutatvány bejött, ugyanis elég szavazatot kaptak ahhoz, hogy a szombati döntőben is versenyezhessenek.

A második elődöntőben továbbjutott országok:

Szerbia (Sanja Ilić & Balkanika: Nova deca)

Moldova (DoReDoS: My Lucky Day)

Magyarország (AWS: Viszlát nyár)

Ukrajna (MELOVIN: Under the Ladder)

Hollandia (Waylon: Outlaw in ’Em)

Svédország (Benjamin Ingrosso: Dance You Off)

Ausztrália (Jessica Mauboy: We Got Love)

Norvégia (Alexander Rybak: That’s How You Write a Song)

Dánia (Rasmussen: Higher Ground)

Szlovénia (Lea Sirk: Hvala, ne!)

Mint írtuk, az első elődöntőben továbbjutott Ausztria (Cesár Sampson: Nobody but You), Észtország (Elina Nechayeva: La forza), Ciprus (Eleni Foureira: Fuego), Litvánia (Ieva Zasimauskaitė: When We’re Old), Izrael (Netta: Toy), Csehország (Mikolas Josef: Lie to me), Bulgária (Equinox: Bones), Albánia (Eugent Bushpepa: Mall), Finnország (Saara Alto: Monsters) és Írország (Ryan O’Shaughnessy: Together). A szombati fináléban összesen 26 ország jelöltje versenyez majd egymással.

Automatikusan döntős a rendező ország – amely az előző évi győztes -, valamint a dalfesztivált alapító öt állam, Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság.

A továbbjutók listája úgy alakult ki, hogy egyrészt a résztvevő országok, valamint a kiemeltként eleve döntősök közül Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság részéről pontozott egy ötfős szakmai zsűri, másrészt az utolsó dal elhangzása után negyed órán keresztül a tévénézők szavazhattak a verseny applikációján, telefonon és/vagy sms-ben. A kettő kombinációja adta ki a húsz továbbjutót; az egyes országok szavazói nem voksolhatnak saját fellépőjükre.

A legnagyobb fogadóirodáknál jelenleg Izrael, Ciprus és Norvégia a legnagyobb esélyes, Magyarország egyelőre csak a középmezőnyben van.

Kövesse a szombati döntőt a hvg.hu-val percről percre!