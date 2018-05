Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot lassult a magyar építőipar növekedése, és egyre kevesebb új építkezésre kötnek szerződést.","shortLead":"Nagyot lassult a magyar építőipar növekedése, és egyre kevesebb új építkezésre kötnek szerződést.","id":"20180511_Oriasit_dragultak_az_epitkezesek_lassul_az_epitoipar_novekedese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034dd7a-fe35-44b4-ab8a-7e2cdf3470f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Oriasit_dragultak_az_epitkezesek_lassul_az_epitoipar_novekedese","timestamp":"2018. május. 11. 10:03","title":"Óriásit drágultak az építkezések, lassul az építőipar növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egy örökösnél jelent meg a követeléskezelő, hogy fizesse ki 2009-ben elhunyt édesapja 2011-ben, idestova hét éve lejárt villanyszámláját. Rémálom, hogy az ügy akár végrehajtásig is fajulhat.","shortLead":"Egy örökösnél jelent meg a követeléskezelő, hogy fizesse ki 2009-ben elhunyt édesapja 2011-ben, idestova hét éve lejárt...","id":"20180511_Orokolt_adossag_Kilenc_eve_elhunyt_ferfi_lanyan_kovetelik_a_villanyszamlat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15595a87-c66e-430b-9337-564fe291025d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Orokolt_adossag_Kilenc_eve_elhunyt_ferfi_lanyan_kovetelik_a_villanyszamlat","timestamp":"2018. május. 11. 18:00","title":"Örökölt adósság: kilenc éve elhunyt férfi lányán követelik a villanyszámlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa61dba8-011d-4b28-a51f-f2f0252eff4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Élesedik a verseny a két legnagyobb amerikai technológiai cég, az Apple és az Amazon között: a presztízsküzdelem tétje az, hogy melyikük éri el előbb az ezermilliárd dolláros piaci értéket. Az Apple közelebb van, az Amazon jól hajrázik.\r

","shortLead":"Élesedik a verseny a két legnagyobb amerikai technológiai cég, az Apple és az Amazon között: a presztízsküzdelem tétje...","id":"20180512_Az_Apple_vagy_az_Amazon_lesz_az_elso_ezermilliardos_ceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa61dba8-011d-4b28-a51f-f2f0252eff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6886f78-3376-4062-8c6b-0c2eb78eb105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Az_Apple_vagy_az_Amazon_lesz_az_elso_ezermilliardos_ceg","timestamp":"2018. május. 12. 15:20","title":"Az Apple vagy az Amazon lesz az első ezermilliárdos cég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szombaton és vasárnap is mosni fogják a budapesti Árpád hidat, ezért sávlezárásra kell majd számítani. ","shortLead":"Szombaton és vasárnap is mosni fogják a budapesti Árpád hidat, ezért sávlezárásra kell majd számítani. ","id":"20180511_Kerulje_el_az_Arpad_hidat_a_hetvegen_ha_nem_akar_bosszankodni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5537b8-69c3-45cd-bc65-d105821cf3d6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180511_Kerulje_el_az_Arpad_hidat_a_hetvegen_ha_nem_akar_bosszankodni","timestamp":"2018. május. 11. 15:29","title":"Kerülje el az Árpád hidat a hétvégén, ha nem akar bosszankodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c962f36-af56-42cc-a34b-60eb1e6adb6d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a legszebb BMW-k néhány évtizede készültek. Mint például ez a nemesített példány.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a legszebb BMW-k néhány évtizede készültek. Mint például...","id":"20180512_bajor_idogep_bmw_m5_sportszedan_hathengeres_biturbo_alpina_youngtimer_oldtimer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c962f36-af56-42cc-a34b-60eb1e6adb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744481ac-51e3-43d3-ae95-169ce2fd98b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_bajor_idogep_bmw_m5_sportszedan_hathengeres_biturbo_alpina_youngtimer_oldtimer","timestamp":"2018. május. 12. 08:41","title":"Bajor időgépet fotóztunk, amihez képest a BMW M5 unalmas tucatautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8e4526-8fe6-412f-9ac0-838dd5537e34","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180511_Mehanya_vs_mehkiralyno__ujabb_dicso_pelda_az_allami_tankonyvkiadasbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e4526-8fe6-412f-9ac0-838dd5537e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c6535-7c1a-4de4-8e9a-62b7975676ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Mehanya_vs_mehkiralyno__ujabb_dicso_pelda_az_allami_tankonyvkiadasbol","timestamp":"2018. május. 11. 11:14","title":"Méhanya vs. méhkirálynő – újabb dicső példa az állami tankönyvkiadásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sorozat egy amerikai középiskolai lányfocicsapatról fog szólni. ","shortLead":"A sorozat egy amerikai középiskolai lányfocicsapatról fog szólni. ","id":"20180511_Facebooksorozat_producere_lesz_Cristiano_Ronaldo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4ab1b6-9b0e-4e49-82ee-5ef476e2c070","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Facebooksorozat_producere_lesz_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. május. 11. 13:54","title":"Facebook-sorozat producere lesz Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladatok az érettségin a szaktanár véleménye szerint megfelelnek az elvárt B1-es szintnek. ","shortLead":"A feladatok az érettségin a szaktanár véleménye szerint megfelelnek az elvárt B1-es szintnek. ","id":"20180511_Nemeterettsegi_van_olyan_feladat_amihez_gazdagabb_szokincs_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55daf54-cabc-486e-b743-c3bc7f8ab1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nemeterettsegi_van_olyan_feladat_amihez_gazdagabb_szokincs_kell","timestamp":"2018. május. 11. 09:51","title":"Németérettségi: van olyan feladat, amihez gazdagabb szókincs kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]